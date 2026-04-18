El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha renovado el acuerdo con gasolineras para mantener precios de gasolina y diésel.

Dichos acuerdos entre el gobierno y empresarios permiten fijar topes de 24 pesos para la gasolina regular y 28 pesos para el diésel.

📢 #Comunicado conjunto.



Gobierno de México y empresarios gasolineros refrendan el acuerdo de estabilización del precio del diesel.



El Gobierno de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, y las empresas del sector gasolinero mantienen una estrecha coordinación y… pic.twitter.com/9AswmTMNE9 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 18, 2026

Destacan participación voluntaria de empresarios para mantener precios de gasolina y diésel

Mediante un comunicado, el gobierno federal destacó la renovación de acuerdos que permitirán estabilizar los precios de los combustibles como la gasolina y el diésel.

Esta medida surge como un mecanismo de defensa ante las fluctuaciones internacionales del petróleo, buscando que los precios finales para el consumidor no sufran incrementos desmedidos que afecten la estabilidad económica nacional.

Uno de los pilares de este pacto es la ratificación de un precio máximo sugerido para el diésel, el cual se ha ubicado en 28 pesos por litro, beneficiando directamente al transporte de carga y mercancías.

Por su parte, la gasolina regular continuará bajo el esquema que ha operado con éxito durante el último año, logrando mantenerse por debajo de la barrera de los 24 pesos en la gran mayoría de las gasolineras del territorio nacional.

Señalaron que los propios empresarios han decidido sumarse de forma voluntaria a este acuerdo, subrayando la cooperación entre los diversos sectores que se ven involucrados en la venta de combustible.

Con esta renovación, el Gobierno Federal busca replicar el éxito de la Estrategia Nacional, asegurando que los insumos básicos para la movilidad permanezcan accesibles pese a las presiones inflacionarias externas.