Esta semana, autoridades del sector energético del Gobierno de México se reunirán con gasolineros ante la polémica por el precio del diésel que ha alcanzado hasta 29.50 pesos por litro, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia mañanera del pueblo, la mandataria aseguró que el diésel no debería venderse a ese precio, ya que existen incentivos fiscales otorgados por el gobierno federal.

Por ello, adelantó que la Secretaría de Energía y la dirección de Petróleos Mexicanos sostendrán una reunión con empresarios gasolineros para revisar el incremento en el precio del combustible.

“Esta semana se reúne la Secretaría de Energía, el director de Pemex, con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel. Lo digo aquí públicamente, y también la gasolina premium. Hay incentivos; no tendría por qué estar el diésel en 29.50” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones se dieron durante la conferencia del martes 24 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde la presidenta manifestó su desacuerdo con el incremento en los precios del diésel.

Sheinbaum reconoce impacto del precio del diésel en la economía mexicana

Sobre el aumento del precio del diésel, Sheinbaum explicó que detectó el incremento durante sus recorridos por el país el pasado fin de semana, cuando viaja para supervisar e inaugurar obras públicas.

La presidenta detalló que, tras notar que el diésel se vendía hasta en 29.50 pesos por litro, se comunicó con Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, y con Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, para convocar a una reunión con los gasolineros.

Asimismo, reconoció que el incremento en el precio del diésel tiene impactos en la economía mexicana, aunque no detalló qué sectores podrían verse más afectados.

“Lo vi este fin de semana que ando en territorio. Luego luego le hablé al secretario de Hacienda y a la secretaria de Energía para que citen a los gasolineros, porque no puede ser que haya subido tanto el diésel, y además tiene impactos en la economía mexicana” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recuerda que gasolineros reciben incentivos del IEPS ante subida de precio del diésel

La presidenta también recordó que el Gobierno federal otorga incentivos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar aumentos excesivos en el precio del diésel.

Por ello, insistió en que el combustible no debería alcanzar los 29.50 pesos por litro, incluso considerando el contexto internacional del mercado petrolero.

Sheinbaum agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor también participará en la revisión del precio del combustible.