El precio del barril de petróleo crudo West Texas International (WTI) subió más del 9 por ciento luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo de los puertos de Irán.

El precio del barril de petróleo WTI este domingo 12 de abril superó los 105 dólares.

Estados Unidos ha seguido presionando y Donald Trump dijo que Irán debe darle todo lo que pide, en referencia a las peticiones para abandonar su programa nuclear.

Donald Trump anuncia bloqueo a puertos de Irán y eleva el precio del petróleo

Estados Unidos anunció su propio bloqueo naval de todos los puertos de Irán a partir del lunes 13 de abril a las 10:00 horas del Este.

El bloqueo incluye a embarcaciones de todas las banderas que intenten operar en puertos o en zonas costeras de Irán, tato en el golfo Arábigo como en el golfo de Omán.

Estados Unidos dijo que garantizará el tráfico marítimo internacional pero la vigilancia sobre Irán será estricta y los capitanes de embarcaciones deberán tener contacto oficial con las fuerzas navales estadunidenses.

Trump insiste en presionar a Irán tras negociaciones fallidas

La decisión se dio luego de que fracasaron las negociaciones en Islamabad, Pakistán, que buscaban un acuerdo de paz.

La negociación tenía entre sus puntos la reapertura del estrecho de Ormuz controlado actualmente por Irán y el desistimiento del programa nuclear iraní.