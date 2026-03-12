La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió el éxito del acuerdo con el sector gasolinero, explicando que “en términos reales” ahora es más barata que en 2025.

Por otra parte, explicó que el común acuerdo del gobierno de México con el gremio gasolinero se debe a que también se ha “apoyado” al sector privado en inquietudes.

Claudia Sheinbaum celebra que ahora la gasolina sea más barata “en términos reales”

En la mañanera del pueblo del 12 de marzo de 2026, la presidenta de México externó más puntos a favor tras el acuerdo con gasolineros que se celebró un día anterior.

Claudia Sheinbaum explicó que el precio que actualmente se paga por la magna en las gasolineras es “en términos reales” más barata que lo que costaba en 2025.

Y es que a pesar de que se vendió a menos de 24 pesos en el año 2025, “este [2026] no estamos considerando la inflación”, señalando que es 3% más barata que en el lapso citado.

“Que esté en 24 pesos, quiere decir que es más barata que en términos reales que lo que se vendió en 2025. Porque se vendió a menos de 24 pesos y este año no estamos considerando la inflación. Entonces ya es por lo menos 3 por ciento, en términos reales, más barata que lo que fue el año pasado”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, argumentó que este acuerdo “es muy bueno para el país” porque si la gasolina no aumenta, esto hace que no haya incremento en el resto de productos y “se contiene la inflación”.

Claudia Sheinbaum argumenta acuerdo con gasolineros por el apoyo mutuo

La presidenta de México compartió que si bien se logró renovar el acuerdo con el gremio gasolinero, también fue porque el gobierno les ha dado beneficios.

Claudia Sheinbaum explicó que se ha logrado combatir las redes de huachicol, lo que les beneficia directamente, argumentando que esto se ve reflejado de forma inmediata en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por otra parte, argumentó que los gasolineros también debían hacer “25 trámites para renovar su licencia cada año”, pero su gobierno hizo una disminución a 7, por citar un ejemplo.