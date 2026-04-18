Gobierno de México y gasolineros mantienen acuerdo para precio de gasolina y diésel

El gobierno de México y gasolineros reafirmaron su compromiso para mantener el precio de gasolina y diésel en medio de un contexto internacional marcado por el alza en los costos del petróleo.

A través de un comunicado conjunto, autoridades federales y representantes del sector gasolinero informaron que el costo de la gasolina regular se mantendrá por debajo de los 24 pesos por litro.

México renueva acuerdo con gasolineras para mantener precios de gasolina y diésel (SEBASTIEN BOZON / AFP / AFP)

Gobierno de México y gasolineros refrendan acuerdo para mantener el precio de gasolina y diésel

En medio del contexto energético mundial, el gobierno de México y gasolineros acordaron mantener el precio de la gasolina por debajo de 24 pesos el litro en la mayoría de las estaciones de servicio.

Con respecto al precio del diésel en el país, ambas partes acordaron dar continuidad a un mecanismo temporal que establece un precio máximo de venta al público de 28 pesos por litro.

El comunicado señala que el incremento global en los precios del petróleo ha impactado en los combustibles, por lo que se han implementado medidas para mitigar los efectos en México.

Autoridades y gasolineros reiteraron su disposición de mantener un trabajo coordinado y permanente, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población y garantizar la estabilidad en el mercado energético del país.