La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para los 24 alimentos de la canasta básica.
De acuerdo con la SHCP, el gobierno de México acordó con empresas y productores la renovación del PACIC para mantener el precio de la canasta básica por debajo de los mil pesos mexicanos.
Con esto, una familia de 4 personas podrá tener acceso a los alimentos necesarios para una buena nutrición por un costo menor a los mil pesos.
Los 24 alimentos de la canasta básica del PACIC
De acuerdo con la SHCP, la compra de los 24 alimentos de la canasta básica que forman parte del PACIC, tendrán un costo total de 910 pesos mexicanos.
Los alimentos que se incluyen en el PACIC, medida que busca combatir la inflación y proteger el consumo familiar, son:
- Aceite vegetal comestible (botella de 946 ml)
- Arroz de grano (1 kg)
- Atún en hojuela (2 latas de 140 g, máx 5% de soya)
- Azúcar estándar (1 kg)
- Carne de res (1 kg)
- Cebolla blanca (1 kg)
- Chile jalapeño (1 kg)
- Carne de cerdo (1 kg)
- Frijol negro (1 paquete de 900 g)
- Huevo de gallina (1 paquete de 18 piezas)
- Jabón de tocador (1 pieza)
- Jitomate saladet (1 kg)
- Leche de vaca (5 litros)
- Limón (1 kg)
- Manzana (1 kg)
- Plátano (1 kg)
- Pan blanco de caja (1 paquete grande de 680 g)
- Papa blanca (1 kg)
- Papel higiénico (1 bolsa de 4 piezas)
- Pasta para sopa (1 paquete de 220 g)
- Carne de pollo (1 kg)
- Sardina en tomate (1 lata de 425 g)
- Tortilla de maíz de supermercado (4 kg)
- Zanahoria (1 kg)