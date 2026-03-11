Claudia Sheinbaum destacó que, mientras en el mundo aumentan los precios de la gasolina, en México se protege la economía de las familias gracias a la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio.

Este convenio, anunciado el 11 de marzo de 2026, garantiza que el precio de la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la firma del convenio participaron Iván Escalante Ruiz (Profeco), Víctor Rodríguez Padilla (Pemex), Luz Elena González Escobar (Secretaría de Energía), José Antonio Peña Merino (ATDT) y Edgar Amador (SHCP), así como representantes de gasolineras.

La medida busca contener el impacto de la inflación y asegurar estabilidad en los costos de combustibles, uno de los principales gastos de los hogares en México.

Blindaje ante la crisis en Irán generada por Estados Unidos e Israel

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión internacional debido al conflicto en Medio Oriente, donde ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han elevado el precio del barril de petróleo a los 100 dólares.

El temor a un bloqueo en el Estrecho de Ormuz ha generado presiones al alza en los derivados del crudo, ante lo cual el gobierno de México ha decidido implementar este plan de contención.

Sheinbaum renueva acuerdo para gasolina menor a 24 pesos (Especial)

Subsidios al IEPS como mecanismo de control

Para cumplir con la meta de los 24 pesos, el gobierno federal utilizará un mecanismo de subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La presidenta explicó que, si el costo de importación o producción aumenta debido a factores externos, la Secretaría de Hacienda aplicará una disminución de impuestos compensatoria para evitar que el incremento se traslade a los consumidores.

Esta estrategia es la misma que se utilizó exitosamente en 2022 tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.