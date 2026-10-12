Claudia Sheinbaum llamó a Pablo Lemus a presentar un reporte sobre los hechos ocurridos durante la protesta por agua limpia en Guadalajara, Jalisco.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema porque fue una decisión que ellos tomaron y tienen que informar las autoridades de Jalisco…que den los nombres de todas las personas detenidas” Claudia Sheinbaum

Asimismo, llamó a que se presenten los nombres de las personas que fueron detenidas, ya que la ciudadanía reporta más de 50 personas no localizadas mientras que el gobierno de Jalisco señaló que fueron 39 detenidos.

“No estamos de acuerdo con la represión”; Sheinbaum llama a resolución pacífica en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al gobierno de Pablo Lemus a explicar por qué tomó acciones de represión durante la protesta por agua limpia en Jalisco.

Claudia Sheinbaum reiteró que “no estamos de acuerdo con la represión”, pero tampoco con las manifestaciones violentas, por lo que llamó a encontrar a una resolución pacífica.

“No estamos de acuerdo tampoco con el uso de la violencia en las manifestaciones. No debe haber represión y tampoco debe haber manifestaciones violentas” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que “la represión no lleva a ningún lado” y pidió que se explique por qué se dio el uso de la fuerza durante la marcha por el agua.

Claudia Sheinbaum resaltó que se pueden tomar otras medidas para evitar daños patrimoniales, como el uso de vallas, y resaltó la importancia de evitar enfrentamientos.

Además, reiteró que es responsabilidad del gobierno de Jalisco explicar las razones por las que usaron agua y gas lacrimógeno para afrontar la manifestación ciudadana.

“Debe explicar el gobierno de Jalisco. Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, si es que los utilizaron, para afrontar una manifestación” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum no está de acuerdo con propuesta para limpiar el agua de Pablo Lemus

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que Pablo Lemus le compartió el esquema que busca que se apruebe para la limpieza del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, la presidenta reiteró que se trata de una medida que podría constituir la privatización del servicio, por lo que no está de acuerdo.

“En lo que no estamos de acuerdo es en apoyar la privatización del servicio del agua”

Asimismo, señaló que lo mejor será resolver conjuntamente, con recursos comunes, el problema de la contaminación del agua en Jalisco.

Recordó que el gobernador le expresó la intención de financiar la limpieza del agua a través de un sistema C.M.R.O, similar al que se utiliza en las carreteras.

Sin embargo, la presidenta señaló que no se puede operar igual en el servicio de agua pues implicaría su privatización.