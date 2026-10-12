Tras los hechos reportados durante las protestas por agua limpia en Guadalajara, Jalisco, Morena llamó al gobierno de Pablo Lemus a la no represión.

“La represión nunca será la vía para resolver conflictos” Morena

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, el gobierno no sólo debe garantizar el abasto de agua, sino dar soluciones de fondo sin reprimir a quienes se manifiestan.

Morena exige liberación de detenidos en Casa Jalisco tras protestas por agua

Morena hizo un llamado al gobierno de Pablo Lemus a liberar a las y los ciudadanos que fueron detenidos en Casa Jalisco durante la protesta por el agua sucia que está llegando a los hogares de Guadalajara.

“Exigimos la presentación y liberación de los ciudadanos detenidos por la policía del gobierno de Pablo Lemus” Morena

Asimismo, resaltaron que en la protesta pacífica en la que participaron miles de ciudadanos ante la falta de abasto de agua potable participaron:

familias

adultos mayores

niños

Sin embargo, el gobierno de Jalisco decidió actuar con represión ante el descontento social en lugar de buscar el diálogo y soluciones a “un problema que es resultado de décadas de abandono y desatención”.

“La represión nunca debe ser la respuesta de un gobierno ante el descontento social. El diálogo y la búsqueda de soluciones deben orientar la atención de un problema que es resultado de décadas de abandono y desatención” Morena

Señalan represión en protestas por agua en Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

Esto luego de que se denunciara la detención de decenas de personas que llegaron hasta Casa Jalisco como parte de la protesta para exigir el abasto de agua limpia tras meses de recibir agua sucia, turbia y con mal olor.

Asimismo, desde redes sociales se mostró la indignación de la ciudadanía, que señalaron que los manifestantes fueron agredidos con agua limpia mientras que en sus casas llega el suministro sucio.