El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) condenó la represión contra miembros de su comunidad que fueron detenidos en Casa Jalisco por la protesta por agua limpia.

“Ante los hechos ocurridos esta tarde a las afueras de Casa Jalisco, donde una protesta ciudadana derivó en represión , condenamos profundamente la actuación de los cuerpos antimotines” USAI

De acuerdo con la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO (USAI), el acceso digno a agua limpia en Guadalajara requiere de “soluciones de fondo, no de intimidación”.

ITESO reclama uso excesivo de la fuerza y represión durante protesta por agua limpia

El ITESO reclamó el uso excesivo de la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos que protestaron para exigir el abasto de agua limpia en Guadalajara, Jalisco.

“Somos enfáticos en señalar que ninguna circunstancia justifica el uso desproporcionado de la fuerza pública” USAI

Asimismo, la USAI reclamó el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y chorros de agua contra los manifestantes, así como de las detenciones arbitrarias de ciudadanos, entre ellos estudiantes del ITESO.

Protestas por agua limpia en Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

La asociación también reclamó el ingreso por la fuerza de los ciudadanos a Casa Jalisco “representa una grave vulneración a sus garantías”.

“La obligación del Estado es procurar la seguridad y el respeto a los derechos humanos, no violentarlos”. USAI

La USAI resaltó que decenas de personas fueron detenidas en Casa Jalisco y trasladadas a la Fiscalía del Estado para resolver su situación jurídica, entre ellos estudiantes del ITESO.

Por ello, exigieron a las autoridades, así como a la Fiscalía de Jalisco, “la liberación inmediata y la garantía absoluta del debido proceso y la integridad física y psicológica de los miembros de nuestra comunidad”.

Protestas por agua limpia en Jalisco (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

ITESO defiende derecho al agua en Jalisco

Por otra parte, reiteró la defensa del derecho al agua en Jalisco como “un derecho humano indispensable” y recordó que los funcionarios tienen que dar la cara y presentar “soluciones técnicas y reales”.

“En sintonía con el posicionamiento de nuestra casa de estudios, reiteramos que el agua es un derecho humano indispensable” USAI

Asimismo, señaló que se mantendrán alerta hasta tener la certeza de que todos los detenidos se encuentren en libertad y seguros.