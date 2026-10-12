Morena exigió al gobierno de Pablo Lemus en Jalisco garantizar la calidad y abasto suficiente de agua y a la vez que no haya represión durante las protestas.

Ante las protestas de ciudadanos, Morena exigió que se libere a ciudadanos detenidos por la policía estatal de Jalisco.

“Exigimos la presentación y liberación de los ciudadanos detenidos por la policía del estado del gobierno de Pablo Lemus” Morena

Morena expresó su solidaridad con las familias que marcharon este domingo 11 de octubre, quienes expresaron problemas en la calidad del agua desde hace meses.

Morena pide soluciones de fondo por el agua en Guadalajara

Morena dijo que es importante avanzar en soluciones de fondo que garanticen agua limpia y potable, así como su abastecimiento.

De la misma manera, el partido guinda exigió que se escuche la preocupación de la ciudadanía por la privatización del agua.

Morena pidió que no se comprometa el futuro de las próximas generaciones ni se entreguen los recursos del pueblo a intereses privados.

Morena pide que no se recurra a represión en Guadalajara

“La represión nunca debe ser la respuesta de un gobierno ante el descontento social”, dijo Morena en un comunicado donde llamó a la liberación de los manifestantes detenidos.

Asimismo, señaló que la manifestación de adultos mayores, jóvenes y familias enteras refleja la profundidad de un reclamo legítimo.



