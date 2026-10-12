La Universidad de Guadalajara (UdeG) exigió esclarecer los hechos ocurridos durante la manifestación por el abastecimiento y calidad del agua, tras reportar tres estudiantes detenidos.

La institución informó que entre las personas detenidas se encuentran dos estudiantes del CUAAD, aunque hasta ahora no ha difundido sus nombres ni situación jurídica.

Desde que conoció los hechos, la UdeG estableció comunicación con autoridades para conocer el estado de sus estudiantes, garantizar su integridad y gestionar su liberación.

¿Qué se sabe de los estudiantes detenidos durante la protesta en Guadalajara?

La UdeG señaló que recibió reportes sobre la detención de tres estudiantes durante la manifestación realizada este domingo por habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el comunicado, dos de los estudiantes pertenecen al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), mientras no se precisó la adscripción del tercero.

La universidad no proporcionó los nombres de las personas detenidas ni detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las detenciones durante la movilización.

Comunicado de la Universidad de Guadalajara (Universidad de Guadalajara)

La institución indicó que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la situación de sus estudiantes y dar seguimiento puntual al caso.

Entre las demandas de la movilización se encontraba exigir soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua que enfrentan habitantes de Guadalajara.

La UdeG reconoció la preocupación expresada por miles de jaliscienses y señaló que las demandas ciudadanas sobre la calidad del agua merecen atención responsable.

La institución pidió esclarecer los acontecimientos y garantizar la integridad de las personas detenidas, además de continuar las gestiones para concretar su liberación.