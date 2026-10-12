Tras varias semanas de críticas por su silencio, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, expresó su respaldo a los manifestantes que participaron en la marcha en Guadalajara para exigir agua potable limpia.

“El agua es un derecho humano y las personas tienen toda la razón en exigir que ese derecho se garantice” Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez enfatizó que el acceso al recurso hídrico es un derecho humano fundamental, por lo que hizo un llamado a resolver el problema de fondo del suministro del agua.

Asimismo, señaló que el gobernador Pablo Lemus se comprometió a investigar exhaustivamente los videos y a revisar individualmente las detenciones para reparar los daños en caso de comprobarse excesos policiales.

Jorge Álvarez Máynez exige que se resuelva el problema del suministro de agua en Guadalajara

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, fijó su postura sobre la crisis de agua y las recientes movilizaciones en Jalisco a través de un mensaje en sus redes sociales.

Afirmó que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y que la ciudadanía actuó en su pleno derecho y en cumplimiento de un deber cívico al salir a protestar pacíficamente.

“Creo que las miles de personas que salieron ayer a protestar de forma pacífica, no solamente están en su derecho, sino que cumplieron con un deber cívico al hacerlo” Jorge Álvarez Máynez

Enfatizó que la prioridad absoluta de las autoridades debe ser resolver la causa de origen del conflicto: garantizar que los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciban agua limpia y segura.

“Lo más importante ahora me parece que es trabajar para darle solución al problema de fondo, que la gente de la zona metropolitana de Guadalajara tenga agua y que esa agua sea agua limpia” Jorge Álvarez Máynez

Separó el reclamo legítimo y pacífico de la gran mayoría de los manifestantes de los enfrentamientos registrados al final de la marcha.

Jorge Álvarez Máynez hizo referencia al compromiso del gobernador Pablo Lemus para evaluar caso por caso la situación de las personas arrestadas y exigió reparar los daños si existieron actuaciones policiales arbitrarias, injustas o desproporcionadas.

“Sobre las detenciones, he escuchado el compromiso del gobernador de aclarar el estado de cada una de ellas y de reparar, en su caso, si se cometieron excesos, si se hizo alguna de forma injusta o desproporcionada” Jorge Álvarez Máynez

Guadalajara vive una crisis de agua que llevaron a la población a manifestarse

La crisis de agua en Jalisco se originó tras semanas de suministro de agua contaminada y sucia, así como por problemas de mala calidad y desabasto de agua potable que afectaron a la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esta situación generó una creciente inconformidad ciudadana que derivó en la movilización masiva de miles de personas para exigir el acceso a agua limpia.

La marcha reunió a cerca de 10 mil personas que avanzaron de forma pacífica durante más de dos horas desde La Minerva hasta Casa Jalisco.

De acuerdo con la versión del gobernador Pablo Lemus, la dinámica cambió con la llegada de un grupo de aproximadamente 400 personas encapuchadas que desataron la violencia.

Los choques entre manifestantes y la policía se prolongaron por casi tres horas. Durante los disturbios se denunciaron agresiones contra mujeres policías y el derribo del muro de un asilo colindante a Casa Jalisco para utilizar los escombros como proyectiles.

El Gobierno de Jalisco reportó oficialmente 39 personas arrestadas, 12 de las cuales ya fueron puestas en libertad.

Pablo Lemus solicitó a la Fiscalía estatal revisar los arrestos “caso por caso” y analizar el material en video para determinar si hubo excesos por parte de los agentes.