Christian Nodal sigue en disputa por registrar su nombre artístico bajo su nombre, Christian Jesús González Nodal, pues actualmente su padre tiene los derechos sobre la marca.

El 23 de noviembre de 2026, Christian Nodal presentó seis nuevas solicitudes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para poder usar “Christian Nodal” como marca en distintas áreas, desde conciertos hasta fundas para teléfonos.

Christian Nodal presenta seis solicitudes para registrar su nombre en el IMPI

Debido a que Christian Nodal era menor de edad cuando comenzó su trayectoria artística, su padre Jesús Jaime González Terrazas, registró la marca “Christian Nodal” bajo su nombre. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo dueño, situación que lo ha distanciado de su hijo debido a que no quiere cederle los derechos.

Jesús Jaime González Terrazas y Christian Nodal. (Agencia México)

Ante ello, la representación legal de Christian Nodal presentó el 23 de noviembre seis nuevas solicitudes ante el IMPI para registrar bajo su nombre la marca “Christian Nodal”.

Uno de los principales argumentos a los que El Universal tuvo acceso en los documentos, explica que el cantante usó por primera vez el nombre “Christian Nodal” en 2014, y a partir de ahí ha seguido haciendo uso de forma ininterrumpida.

Esta situación la argumenta explicando que sucedió año y medio antes de que Jesús Jaime González Terrazas, registrada “Christian Nodal” a su nombre.

El argumento del cantante de Caborca, Sonora, se basa en que la ley contempla como una forma de cancelar un registro el uso anterior e ininterrumpido de una marca.

Sumado a ello, se encontró que el padre de Christian Nodal tiene el registro en dos de las seis categorías en las que el cantante envió solicitud. Sin embargo, González Terrazas ya también tiene en la mira dos registros más que están en trámite.

Asimismo, tiene el registro de una quinta marca que es “Nodal” y diseño.

Los registros que están a nombre del padre de Christian Nodal tienen vigencia hasta el 2036. Sin embargo, tiene un mes para argumentar en oposición a las solicitudes de su hijo a los derechos de la marca “Christian Nodal”.