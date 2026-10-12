Tras una protesta frente a Casa Jalisco en Guadalajara para exigir una solución al problema del agua contaminada, la Fiscalía del Estado confirmó que 12 de las 39 personas detenidas durante los enfrentamientos violentos fueron liberadas.

Las autoridades aplicaron el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite a los ciudadanos continuar sus procesos judiciales en libertad.

Esto mientras avanzan las indagatorias por delitos como ataques a las vías de comunicación, lesiones y agresiones contra la autoridad.

Fiscalía de Jalisco confirma la liberación de 12 de los 39 detenidos por protesta por agua

Luego de los enfrentamientos registrados durante la manifestación por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara frente a Casa Jalisco, la Fiscalía del Estado confirmó la liberación de 12 de las 39 personas detenidas oficialmente.

Fiscalía de Jalisco libera a 12 de 39 detenidos por protesta por agua (@FiscaliaJal / X )

Las liberaciones fueron determinadas por el Ministerio Público con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Esta disposición permite que las personas afronten la integración de la carpeta de investigación en libertad, sin necesidad de permanecer en prisión preventiva.

La liberación no implica el cierre de las investigaciones ni la absolución. Las 12 personas continúan en calidad de imputadas y son investigadas por los delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Estos son los nombres de las 12 personas liberadas por protesta por agua (puestas en libertad en tres momentos):

Primer grupo (6 personas, la noche del domingo): Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”.

Segundo grupo (4 personas, notificadas poco después): Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N”.

Tercer grupo (2 personas, liberadas la madrugada del lunes 12 de octubre): Hannia Montserrat “N” (quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa “N”) y Gustavo “N”.

De acuerdo con los datos oficiales de la autoridad estatal, 27 personas continúan detenidas mientras se determina su situación jurídica.

Esto es lo que se sabe sobre la protesta por agua en Guadalajara, Jalisco

La marcha por el agua limpia movilizó a aproximadamente 10,000 personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La protesta ciudadana exigió resolver el suministro de agua contaminada, turbia y con mal olor en al menos 320 colonias de la zona conurbada.

El contingente partió desde el monumento a La Minerva con la intención de llegar a la residencia oficial del gobernador, Casa Jalisco.

Al aproximarse a Casa Jalisco, los manifestantes encontraron vallas de contención resguardadas por policías antimotines.

La situación derivó en un enfrentamiento de aproximadamente dos horas. Las fuerzas de seguridad desplegaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a la multitud, mientras que un sector de la marcha arrojó piedras, botellas, latas y agua sucia contra el cerco policial.

Las autoridades atribuido la violencia a un presunto “grupo de choque” de unas 400 personas ajeno a la demanda ciudadana pacífica.

Las autoridades confirmaron un saldo de 59 personas lesionadas: 31 civiles y 28 policías. La cifra oficial del Gobierno del Estado se fijó en 39 personas aprehendidas.