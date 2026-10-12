Una protesta ciudadana para exigir el suministro de agua limpia terminó en enfrentamientos afuera de Casa Jalisco, donde un grupo de manifestantes agredió a elementos de la Policía estatal.

Durante los disturbios, también se reportó la destrucción de pedazos de concreto en las inmediaciones de un asilo ubicado junto a la residencia oficial.

De acuerdo con el reporte de los hechos, la manifestación comenzó como una movilización pacífica para visibilizar la exigencia de las familias por contar con agua limpia; sin embargo, la situación cambió con la intervención de integrantes identificados como parte del llamado “bloque negro” y de personas que, según la información proporcionada, provenían del Estado de México y Veracruz.

Reportan agresiones contra policías durante protesta en Casa Jalisco

Durante los incidentes, varios manifestantes confrontaron verbal y físicamente a los elementos de la Policía de Jalisco que custodiaban Casa Jalisco. Las agresiones elevaron la tensión en el lugar y desviaron la atención de la demanda original relacionada con el suministro de agua limpia.

En el punto más crítico de los disturbios, se identificó a individuos que portaban martillos y que presuntamente utilizaron estas herramientas para romper pedazos de concreto y piedras en las inmediaciones de un asilo contiguo a la residencia oficial.

Posteriormente, los fragmentos fueron lanzados contra los policías, lo que representó un riesgo para los elementos de seguridad y para las personas adultas mayores que se encontraban en el inmueble vecino.

Exigencia de agua limpia queda opacada por los disturbios

Los hechos generaron cuestionamientos sobre la intervención de grupos que, de acuerdo con el reporte, participaron en actos violentos durante la manifestación. La exigencia ciudadana por el acceso a agua limpia quedó desplazada por los enfrentamientos y los daños registrados en las inmediaciones de Casa Jalisco.

La información proporcionada atribuye los disturbios a integrantes de grupos radicales y a personas provenientes de otras entidades; no obstante, no incluye datos oficiales sobre personas detenidas, posibles lesiones o una postura de las autoridades respecto a los hechos.

La demanda de las familias por contar con un suministro de agua limpia constituyó el motivo original de la protesta, mientras que los actos de violencia marcaron el desarrollo de la movilización frente a la residencia oficial del gobierno de Jalisco.