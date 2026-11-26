Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego sobre una posible rebelión fiscal y cuestionó la situación financiera y fiscal del empresario, al señalar que mantiene adeudos pendientes tanto en México como en otros países.

Durante la mañanera del 26 de noviembre de 2026, la presidenta de México defendió la obligación constitucional de contribuir mediante el pago de impuestos y sostuvo que el cumplimiento de las leyes fiscales es una responsabilidad de todos los ciudadanos.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum profundizan el intercambio público que desde hace meses mantienen el Gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego.

Claudia Sheinbaum exhibe que Ricardo Salinas Pliego “debe por todos lados”

Se exhibió un argumento que el empresario Ricardo Salinas Pliego dio en el evento México Crece con el Comercio Digno de Grupo Salinas, en donde llamó a una rebelión fiscal para no pagar impuestos al gobierno.

Ante ello, Claudia Sheinbaum respondió en la mañanera del pueblo del 26 de noviembre de 2026, en donde decidió cuestionar la reputación que tiene como empresario de empresas como TV Azteca o Banco Azteca, al decir esto siendo evasor fiscal con una deuda vigente en México.

Sumado a ello, la presidenta de México apuntó que como ciudadano mexicano tiene “la obligación” de pagar impuestos, acusando que por eso hay leyes que deben seguirse.

Asimismo, Claudia Sheinbaum decidió exponer que, además, Ricardo Salinas Pliego es un empresario que “debe por todos lados” compartiendo que no solo debe al sector empresarial nacional, sino que sus deudas son también en Estados Unidos y hasta Inglaterra.