Yo soy Rocky se estrenó en cines de México, siendo la película biográfica de cómo Sylvester Stallone logró protagonizar su primer proyecto; la pregunta ahora es si hay alguna escena postcréditos.

Nosotros ya vimos Yo soy Rocky, así que a continuación te diremos si la película tiene escenas extras por las que valga la pena quedarse en la sala de cine.

Yo Soy Rocky (Amazon MGM)

¿Yo soy Rocky tiene escenas postcréditos?

Yo soy Rocky sí tiene escenas postcréditos; de hecho, hay muchas secuencias extra luego de que termina la película, siendo una especie de epílogo de la historia.

Yo soy Rocky tiene extras en seguida de terminar la película, hay otra secuencia a la mitad de las acreditaciones, y una última hasta el final de todo el metraje.

Lo que significa que te debes de quedar en tu asiento hasta que se vuelvan a prender las luces para que tengas toda la experiencia de la historia, además de que son cosas bastante interesantes de ver.

No te venden una segunda parte porque el filme no trata de establecer una franquicia ni nada por el estilo, pero sí te da más contexto de todo lo que fue esta primera película protagónica de Sylvester Stallone.

Yo Soy Rocky (Amazon MGM)

¿Cómo son las escenas postcréditos de Yo soy Rocky?

Las escenas postcréditos de Yo soy Rocky son de dos tipos; las primeras muestran las secuencias eliminadas de la película principal, mismas que al final se decidieron incluir como material extra.

Además, también muestran un poco de metraje original de la película de 1976, como una manera de homenaje a Sylvester Stallone.

Luego de esto tenemos un poco de material de archivo de los Premios Oscar de 1977, donde se muestra el éxito de Rocky, como una manera de cierre de toda la historia.

Para finalmente mostrar más escenas de archivo de entrevistas a Sylvester Stallone tras el estreno del filme hace 50 años.