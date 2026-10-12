El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que una marcha pacífica de cerca de 10 mil personas para exigir agua limpia en Guadalajara terminó en enfrentamientos violentos frente a Casa Jalisco debido a la intervención de un grupo de choque de aproximadamente 400 individuos.

“Por más de dos horas, la marcha ciudadana que salió de la Minerva y quienes llegaron directo a Casa Jalisco ejercieron su derecho a manifestarse pacíficamente (...), hasta que llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana” Pablo Lemus

Tras las críticas sobre la actuación de las autoridades durante protesta, el mandatario estatal ordenó a la Fiscalía revisar cada detención, lo que permitió la liberación de 12 detenidos, y exigió investigar posibles excesos en el uso de la fuerza policial.

Finalmente, Lemus reiteró su compromiso de resolver la crisis del agua mejorando el suministro y descartó categóricamente cualquier privatización del servicio o aumento en las tarifas.

Pablo Lemus acusa a grupo de choque por responsabilidad de violencia en marcha por agua en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fijó su postura tras las manifestaciones en Guadalajara por agua limpia mediante un video en sus redes sociales.

Destacó que cerca de 10,000 personas se movilizaron pacíficamente desde La Minerva para exigir agua limpia.

“Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad” Pablo Lemus

Sin embargo, atribuyó los enfrentamientos en Casa Jalisco a la irrupción de un “grupo de choque” de aproximadamente 400 personas que agredieron a los elementos de seguridad y buscaron deslegitimar la marcha.

“Eso ya no era una manifestación pacífica. Se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas” Pablo Lemus

Reportó un saldo oficial de 39 personas detenidas y 28 policías lesionados (dos de ellos en estado grave). Asimismo, lamentó que familias, periodistas y adultos mayores de una casa de descanso contigua resultaran afectados por los disturbios.

“Cuando suceden situaciones como estas, quedan atrapadas en medio de la revuelta personas inocentes, familias y periodistas que documentan los hechos. Lamento mucho que hayan vivido esa experiencia” Pablo Lemus

Pablo Lemus destacó que estos actos no pueden volver a repetirse, pues la violencia nunca es el camino.

“En una confrontación como la que vivimos nunca hay ganadores. Lo que sucedió ayer no puede volver a repetirse. La violencia nunca puede ser el camino. Esto no nos define como jaliscienses. Soy un convencido de que el diálogo es la única vía (…) Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a suceder” Pablo Lemus

Solicitó a la Fiscalía de Jalisco evaluar “caso por caso” las detenciones y reveló que 12 personas ya habían sido liberadas y se esperaba que en las próximas horas más personas también lo hicieran.

“Desde anoche solicité a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones caso por caso y hasta el momento han sido ya liberadas 12 personas, en el transcurso del día la Fiscalía estará informando sobre nuevas liberaciones” Pablo Lemus

Pablo Lemus ordenó revisar los videos para investigar la actuación policial y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza, confirmando la colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

“Además, he ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza” Pablo Lemus

Además, informó que comunicó la situación a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Gabinete de Seguridad Nacional.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar siempre, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben de investigarse con rigor y sin ninguna excepción” Pablo Lemus

Pablo Lemus afirma que el servicio del agua no se privatizará ni subirán las tarifas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, detalló una serie de acciones e iniciativas orientadas a resolver la problemática del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Refrendó su compromiso de solucionar de fondo el problema de la calidad del suministro para que las familias reciban agua limpia en sus hogares sin tener que salir a las calles a exigirla.

“Estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla” Pablo Lemus

Pablo Lemus afirmó que la decisión de suspender el abastecimiento proveniente de la presa de Las Pintas ya está generando resultados positivos en la calidad del líquido que llega a las viviendas.

“Por último, quiero refrendarles mi compromiso para resolver, de fondo, el problema de la calidad del agua. La decisión de cerrar el abasto desde la presa de Las Pintas está dando resultados, mejorando la calidad del líquido que llega a nuestros hogares” Pablo Lemus

Informó que su administración avanza en los trabajos de ampliación, sectorización y modernización de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle.

Destacó el envío de una iniciativa al Congreso del Estado para autorizar la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto que señaló que ya cuenta con la validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pablo Lemus garantizó de forma categórica que el agua no se privatizará, el servicio no se entregará a empresas privadas y las tarifas no aumentarán para los usuarios.

“El agua no se privatizará, el servicio no se entregará a ninguna empresa y definitivamente no subirán las tarifas que pague la gente” Pablo Lemus