La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la SHCP emitió una multa pública en noviembre de 2026 a TV Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, por incumplir con el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores.

Aunque la multa apenas fue publicada, las acciones de TV Azteca corresponden a conductas de 2021, cuando la empresa admitió crisis que posteriormente llevó a su salida de la Bolsa Mexicana de Valores.

CNBV emite multa a TV Azteca por más de 2 millones de pesos

Con la multa de 2 millones 688 mil 600 pesos a TV Azteca, la CNBV hizo público que la empresa de Ricardo Salinas Pliego infringió el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores.

Según la información presentada, en 2021, TV Azteca no informó a sus inversionistas sobre movimientos y cambios en sus operaciones, situación que debe ser presentada públicamente mediante un aviso, debido a que estas no pueden ser explicadas con la información pública de la empresa.

Esta situación se presentó pese a que TV Azteca dio en dicho año 12 avisos de movimientos en la empresa relacionados con títulos y operaciones.

Sin embargo, la CNBV encontró esta omisión para sus inversionistas. Situación a la que la empresa se ve obligada al estar cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores en ese momento.

Por ello, pese a que TV Azteca decidió salir de la Bolsa en 2026, debe cumplir con la multa impuesta por CNBV a más tardar 15 días después de que reciban la notificación e incluso puede acceder a un beneficio si no recurre a un medio de defensa para su aclaración.