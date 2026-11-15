Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, reafirmó la titularidad de la coordinación de Chihuahua a cargo de Cruz Pérez Cuéllar.

“Las encuestas están definidas… ese fue el mecanismo... por el cual tenemos nuestro coordinador estatal que es el compañero Cruz Pérez Cuéllar, respetamos las diferencias que los compañeros puedan tener…” Ariadna Montiel,, presidenta de Morena

Ariadna Montiel participó en la asamblea convocada por Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hubo protestas a favor de Andrea Chávez y en contra de la designación del exalcalde de esa ciudad.

Durante las protestas hubo señalamientos contra Ariadna Montiel y contra Citlalli Hernández, así como momentos de tensión entre los simpatizantes de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez.

Ariadna Montiel llama a la unidad en Chihuahua

Ariadna Montiel llamó a la unidad en Chihuahua aunque dijo es respetable la manifestación y la simpatía y defensa por algún compañero o compañera en específico.

La dirigente dijo que las inconformidades se escuchan a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no obstante reiteró que la encuesta fue ganada por Cruz Pérez Cuéllar, ello ante propuestas, como la del Partido del Trabajo (PT) de revisarla.

“Los esfuerzos ya están encaminados rumbo al próximo proceso” electoral de 2027, dijo Ariadna Montiel en conferencia de prensa.

Además de llamar a la unidad, Ariadna Montiel pidió que las expresiones de los militantes se deben dar en un marco de respeto.

Andrea Chávez, la ausente en asamblea de Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez

Aunque Andrea Chávez fue designada para la coordinación municipal de Ciudad Juárez, estuvo ausente de la asamblea del partido convocada por Cruz Pérez Cuéllar.

En el evento hubo intercambio de señalamientos de ser provocadores, tanto de los seguidores de Cruz Pérez Cuéllar a los de Andrea Chávez y viceversa.

Los simpatizantes de Andrea Chávez dijeron que Morena está cediendo el partido a panistas y priistas en las próximas elecciones 2027. “Ariadna y Citlalli, traidoras a Morena”, se leía en algunas cartulinas.