Cruz Pérez Cuéllar, designado como coordinador de Morena en Chihuahua rumbo a las elecciones 2027, negó tener doble nacionalidad ante la polémica de que muchos en la frontera buscan la ciudadanía o residencia de Estados Unidos.

En entrevista con López-Dóriga, Cruz Pérez Cuéllar destacó que es 100% mexicano y originario de Ciudad Juárez, lugar en el que ha vivido los 57 años de su vida, reiterando que no tiene doble nacionalidad.

“Soy 100% mexicano”: Cruz Pérez Cuéllar niega tener doble nacionalidad

Cruz Pérez Cuéllar negó tener doble nacionalidad y aseguró que, pese a ser originario de una ciudad fronteriza, nunca ha tramitado ni buscado obtener la ciudadanía o residencia estadounidense.

Cruz Pérez Cuéllar niega tener doble nacionalidad (Cruz Pérez Cuéllar)

Durante la entrevista, explicó que muchas personas que viven en la frontera entre México y Estados Unidos buscan tener vínculos con ambos países, pero ese no sería su caso.

“Yo nunca he tramitado ni buscado tramitar residencia” Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde con licencia agregó que se considera completamente mexicano y cerró su explicación con una referencia a la canción “México lindo y querido”, al señalar que es “100% mexicano como la canción de Pepe Aguilar”.

Cruz Pérez Cuéllar adelanta que buscará a Andrea Chávez

Asimismo, Cruz Pérez Cuéllar confirmó que buscará a Andrea Chávez con el objetivo de platicar y construir la unidad dentro de Morena en Chihuahua luego de que la senadora perdiera en las encuestas.

Cruz Pérez Cuéllar dijo que conversó con Chávez en buenos términos antes del anuncio y que le avisó que la buscaría en los días posteriores para dar un margen tras una contienda que definió como “intensa”.

Pérez Cuéllar enfatizó que considera a Chávez como un “activo relevante para el partido” y que forma parte de su responsabilidad como candidato generar cohesión en Morena.