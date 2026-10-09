El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió a la burla que lanzó Citlalli Hernández de Morena al sentenciar que van a “ganar Chihuahua” en las elecciones 2027.

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que el líder nacional tricolor señaló que las tendencias de cara a la contienda electoral en realidad no favorecen a Morena.

Alejandro Moreno responde a Citlalli Hernández por Chihuahua (@alitomorenoc/X)

Cabe destacar que previamente, Citlalli Hernández se burló del dirigente del PAN, Jorge Romero, por presumir una encuesta que perfila como favorito a Morena por la gubernatura de Chihuahua.

Alejandro Moreno afirma que van a “ganar Chihuahua” tras burla de Citlalli Hernández

A semanas del banderazo oficial para el inicio del proceso electoral 2027, los diversos actores políticos y partidos han comenzado a lanzarse acusaciones, ataques y hasta burlas.

Tal es el caso de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien se mofó del PAN y su líder, Jorge Romero, por las tendencias rumbo a la contienda por Chihuahua.

Ante ello, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, respondió a la morenista con un mensaje en el que sentenció que no está haciendo bien las cuentas y afirmó que serán ellos quienes ganen el estado.

En su publicación, “Alito” Moreno sostuvo que Citlallli Hernández no está contemplando la eventual unión del PAN y del PRI con la que, dijo, ambos superan con creces a Morena.

En específico, destacó que la mayoría de las encuestas otorgan un 45% de preferencia a la posible coalición, mientras Morena solo cuenta con un porcentaje del 37%.

¿Qué tal @CitlaHM? Hay que hacer bien las cuentas, luego por eso se llevan sorpresas. ¡Vamos a ganar Chihuahua!



Los números de todas las encuestas son claros y la tendencia nos da la razón: nuestra alianza lidera con un contundente 45.4% las preferencias en la entidad. La gente… pic.twitter.com/vtQb9XphY4 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 9, 2026

En ese sentido, Alejandro Moreno afirmó que la ciudadanía está consciente del poder de la alianza que no es solo para competir, sino para dar rumbo, estabilidad y progreso a Chihuahua.

Citlalli Hernández se había burlado del PAN por tendencias en Chihuahua

La respuesta que lanzó Alejandro Moreno por las tendencias rumbo a las elecciones 2027 por el gobierno del estado Chihuahua, se dio ante un mensaje de burla previo que publicó Citlalli Hernández.

En él, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se mofó de un tuit previo de Jorge Romero del PAN en el que presumía los números del partido pese a que se ubica en segundo sitio.

En torno a la publicación, Citlalli Hernández indicó que lo que tal vez quiso decir el líder panista es que se rinde, por lo que incluso incluyó en su mensaje un meme con la frase de rendición.