Francisco Beckmann Vidal es un empresario mexicano, dueño mayoritario de la icónica marca de tequila José Cuervo, y parte central del grupo empresarial Becle. A continuación te contamos de quién se trata.

¿Quién es Juan Francisco Beckmann Vidal?

Juan Francisco Beckmann Vidal es un empresario multimillonario mexicano, reconocido por ser el propietario mayoritario, entre el 70% y 85 % de la marca de tequila José Cuervo, la más emblemática y una de las más antiguas del mundo en el rubro de bebidas espirituosas.

Con formación en contaduría y administración, ha dirigido la expansión global de la compañía durante más de cinco décadas y ha consolidado una de las mayores fortunas empresariales de México.

¿Qué edad tiene Juan Francisco Beckmann Vidal?

Juan Francisco Beckmann nació el 9 de febrero de 1940, en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 85 años, a pocos días de cumplir los 86.

¿Juan Francisco Beckmann Vidal tiene esposa?

Juan Francisco Beckmann estuvo casado con María de Jesús Dora Legorreta Santos, quien falleció en el 2023.

Juan Francisco Beckmann Vidal, propietario mayoritario de la marca José Cuervo (Cortesía)

¿Qué signo zodiacal es Juan Francisco Beckmann Vidal?

Al haber nacido el 9 de febrero, Juan Francisco Beckmann es Acuario.

¿Juan Francisco Beckmann Vidal tiene hijos?

Sí, junto a María de Jesús, Juan Francisco Beckmann tuvo tres hijos: Juan Domingo, quien es CEO de José Cuervo, Karen Beckmann y Doris Beckmann, quien falleció en el 2023.

¿Qué estudió Juan Francisco Beckmann Vidal?

Beckmann Vidal tiene una sólida formación en negocios:

Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Maestría en Administración de Empresas (MBA) por el ITESM

Completó programas de posgrado en administración de empresas en Stanford University

Juan Francisco Beckmann Vidal, propietario mayoritario de la marca José Cuervo (Cortesía)

¿En qué ha trabajado Juan Francisco Beckmann Vidal?

La vida profesional de Juan Francisco Beckmann se centra mayormente en su vida como empresario dentro de José Cuervo: