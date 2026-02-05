Francisco Beckmann Vidal es un empresario mexicano, dueño mayoritario de la icónica marca de tequila José Cuervo, y parte central del grupo empresarial Becle. A continuación te contamos de quién se trata.
¿Quién es Juan Francisco Beckmann Vidal?
Juan Francisco Beckmann Vidal es un empresario multimillonario mexicano, reconocido por ser el propietario mayoritario, entre el 70% y 85 % de la marca de tequila José Cuervo, la más emblemática y una de las más antiguas del mundo en el rubro de bebidas espirituosas.
Con formación en contaduría y administración, ha dirigido la expansión global de la compañía durante más de cinco décadas y ha consolidado una de las mayores fortunas empresariales de México.
¿Qué edad tiene Juan Francisco Beckmann Vidal?
Juan Francisco Beckmann nació el 9 de febrero de 1940, en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 85 años, a pocos días de cumplir los 86.
¿Juan Francisco Beckmann Vidal tiene esposa?
Juan Francisco Beckmann estuvo casado con María de Jesús Dora Legorreta Santos, quien falleció en el 2023.
¿Qué signo zodiacal es Juan Francisco Beckmann Vidal?
Al haber nacido el 9 de febrero, Juan Francisco Beckmann es Acuario.
¿Juan Francisco Beckmann Vidal tiene hijos?
Sí, junto a María de Jesús, Juan Francisco Beckmann tuvo tres hijos: Juan Domingo, quien es CEO de José Cuervo, Karen Beckmann y Doris Beckmann, quien falleció en el 2023.
¿Qué estudió Juan Francisco Beckmann Vidal?
Beckmann Vidal tiene una sólida formación en negocios:
- Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
- Maestría en Administración de Empresas (MBA) por el ITESM
- Completó programas de posgrado en administración de empresas en Stanford University
¿En qué ha trabajado Juan Francisco Beckmann Vidal?
La vida profesional de Juan Francisco Beckmann se centra mayormente en su vida como empresario dentro de José Cuervo:
- 1964: Se unió a la empresa familiar José Cuervo
- 1970: Asumió la dirección de la compañía, consolidando su expansión internacional y posicionándola como líder global del tequila
- 1972: Fue nombrado Presidente del Consejo de Administración de la empresa
- Ha sido miembro del Consejo de Administración de empresas como Grupo Financiero Banamex, Grupo Peñoles y Grupo Aeroméxico
- Forma parte de organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)
- Fue clave en la cotización bursátil de Becle en 2017, lo cual consolidó el negocio en los mercados financieros
- Participa en diversas organizaciones sin fines de lucro, apoyando instituciones culturales, educativas y sociales en México