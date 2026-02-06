El pueblo de Tequila, Jalisco, organizó una celebración por la detención de Diego Rivera por extorsión.

Luego de que se diera a conocer su captura, junto con la de 3 funcionarios más de Tequila, la ciudadanía organizó un baile en la glorieta Hornero de Carga.

En el lugar colocaron varias cartulinas donde expresaron su alegría por la detención del alcalde de Tequila y bailaron por varias horas.

México es Mágico. La gente de Tequila salió a las calles a festejar la captura del alcalde Diego Rivera Navarro. pic.twitter.com/EYO6iBZEYT — Isaack de Loza (@IsaackdeLoza) February 6, 2026

Celebra Tequila detención de alcalde Diego Rivera y 3 funcionarios más acusados de extorsión

La noticia sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro a través del Operativo Enjambre, lejos de provocar preocupación, fue celebrada por la población.

A través de redes sociales, se hizo un llamado a todos a celebrar su captura, así como la de 3 funcionarios más acusados de extorsión, en la glorieta Hornero de Carga, cerca de la Unidad Deportiva “Francisco Javier Sauza Mora”.

Celebran captura de Diego Rivera Navarro en Tequila (Que todo Tequila se entere/ Facebook)

Al lugar se dieron cita decenas de ciudadanos que, con música y baile celebraron la detención del alcalde de Tequila, y sus funcionarios:

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública

Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los 4 funcionarios estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras bailaban y disfrutaban de música en vivo, algunos colocaron pancartas y carteles con leyendas como: “Diego Rivera te queremos, pero fuera del pueblo”, “Karma se escribe... y yo le llamo justicia divina” y “Que Dios te guarde y se le olvide dónde”.

En algunos otros carteles se podía leer frases como: