El pueblo de Tequila, Jalisco, organizó una celebración por la detención de Diego Rivera por extorsión.
Luego de que se diera a conocer su captura, junto con la de 3 funcionarios más de Tequila, la ciudadanía organizó un baile en la glorieta Hornero de Carga.
En el lugar colocaron varias cartulinas donde expresaron su alegría por la detención del alcalde de Tequila y bailaron por varias horas.
La noticia sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro a través del Operativo Enjambre, lejos de provocar preocupación, fue celebrada por la población.
A través de redes sociales, se hizo un llamado a todos a celebrar su captura, así como la de 3 funcionarios más acusados de extorsión, en la glorieta Hornero de Carga, cerca de la Unidad Deportiva “Francisco Javier Sauza Mora”.
Al lugar se dieron cita decenas de ciudadanos que, con música y baile celebraron la detención del alcalde de Tequila, y sus funcionarios:
- Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública
- Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial
- Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas
De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los 4 funcionarios estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras bailaban y disfrutaban de música en vivo, algunos colocaron pancartas y carteles con leyendas como: “Diego Rivera te queremos, pero fuera del pueblo”, “Karma se escribe... y yo le llamo justicia divina” y “Que Dios te guarde y se le olvide dónde”.
En algunos otros carteles se podía leer frases como:
- “Yo quiero un buen presidente que ame a su pueblo y a su gente”
- “Sus chistes son buenos, pero los problemas del pueblo no tienen gracia”