La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el crimen organizado, generó una inmediata reacción de Morena.

La dirigente nacional, Luisa Alcalde, aseguró que en el partido “no hay intocables ni pactos de impunidad” y que se respetará el curso legal de las investigaciones.

“En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Con la consigna de “Morena no encubre ni protege a nadie”, subrayó que el compromiso es con el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.

Luisa Alcalde garantiza que Morena está a favor de la cero impunidad en caso Diego Rivera Navarro

La madrugada del 5 de febrero, el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por las acusaciones de extorsión y nexos con el crimen organizado que pesan en su contra.

Ante la captura del presidente municipal que es integrante de Morena, la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, compartió un comunicado en el que advirtió que en el partido no habrá impunidad.

En su publicación, Luisa Alcalde sentenció que en Morena no hay intocables ni pactos de impunidad, por lo que advirtió que se va a encubrir a Diego Rivera Navarro y menos se “torcerá” la ley a su favor.

Luisa Alcalde fija postura de Morena en caso de Diego Rivera Navarro (@LuisaAlcalde/S)

Por ello, indicó que cuando existen elementos, como los hay en el caso de la detención del alcalde de Tequila, es necesario que las autoridades lleven a cabo las investigaciones necesarias para castigarlo.

Asimismo, la líder partidista resaltó que en Morena están convencidos de que el “combate a la corrupción es una política de Estado” que tiene que se aplicarse sin excepciones ni privilegios.

Por ello, celebró que las “instituciones actúen” y que los procesos legales sigan en curso conforme a la ley, pues el compromiso del partido es con el Estado de Derecho y con la confianza del pueblo.

Detienen a Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila

En el marco de la llamada Operación Enjambre, autoridades de los 3 niveles de gobierno detuvieron la madrugada del 5 de febrero a Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco.

Lo anterior debido a que el presidente municipal es señalado de diversos delitos, principalmente el de extorsión, pues se acusa que amenazó con represalias administrativas a empresarios:

Extorsión en contra empresas tequileras y cerveceras del estado de Jalisco

Corrupción por el presunto uso indebido de recursos y facultades al estar al frente del ayuntamiento de Tequila

Delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con una célula operativa del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)