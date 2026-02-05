Juan Pablo Colín, líder del PAN en Jalisco, aseguró que la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no es la primera, pues ya había sido aprehendido en Cancún durante un conflicto con comerciantes.

El panista lo acusó de presumir vínculos con el crimen organizado y de afectar el turismo local con cierres arbitrarios.

Alcalde de Tequila hasta presumía ser parte del crimen organizado, asegura PAN Jalisco

Ante la detención del alcalde de Tequila, quien llegó arropado por el partido Morena, el PAN Jalisco recordó que Diego Rivera Navarro fue detenido en Cancún.

Esto habría ocurrido cuando se desempeñaba como Tesorero del Ayuntamiento de Juanacatlán y, según lo expresado por Juan Pablo Colín, entonces el alcalde de Tequila afirmaba que pertenecía al crimen organizado.

“Hay otro antecedente él fue Tesorero del Ayuntamiento de Juanacatlán...y en una visita que hizo a Cancún, estuvo detenido porque hizo desórdenes allá e hizo algunas situaciones ahí con algunos comerciantes hizo un desorden, haciendo alusión también de que él era el del crimen organizado porque era público, él decía que pertenecía a ellos” Juan Pablo Colín, líder del PAN Jalisco

Cabe señalar que entre las imputaciones contra el alcalde, detenido en el marco del Operativo Enjambre, se encuentra su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otra parte, Juan Pablo Colín aseguró que en las elecciones 2021, cuando Diego Rivera competía por una regiduría, intentó “levantar” al candidato del PAN Guillermo Cordero.

Aún así, criticó el líder del PAN Jalisco, Morena lo eligió como candidato a la presidencia municipal de Tequila en las elecciones 2024.

“Esa denuncia seguía viva…previo al 2024. En 2024 claro que era público que el señor tenía vínculos con el crimen organizado y aun así Morena decidió postularlo como su candidato…cuando obtuvo el triunfo algunos regidores tuvieron que irse del municipio de Tequila” Juan Pablo Colín, líder del PAN Jalisco

Alcalde de Tequila cerró museo porque “le gustó para vivir”, señala PAN Jalisco

En otro sentido, el PAN Jalisco señaló que, apenas entrando a su administración, Diego Rivera Navarro comenzó a cerrar muchas empresas turísticas de Tequila, lo que afectó el turismo.

Asimismo recordó el caso con Grupo Cuervo, empresa tequilera cuya planta fue cerrada al no aceptar pagar 60 millones de pesos por el concepto de predial y que, tras un acuerdo con el estado, reinicio operaciones.

Otro de los señalamiento que lanzó el panista fue el cierre del Museo del Tequila solo “porque le gustó para vivir”.

“Cerró muchas empresas turísticas de tequila este señor, llegó a cerrar la empresa Tequila Cuervo, parando con esto producciones millonarias ...Cerró el Museo del Tequila para habitarlo po Se quedó con el Museo del Tequila para habitarlo porque le gustó al señor para vivir” Juan Pablo Colín, líder del PAN Jalisco

Asimismo, denunció que Diego Rivera provocó la salida de regidores del municipio, quienes se fueron por miedo y expresó que incluso ya extorsionaba a gasolineros y comerciantes.