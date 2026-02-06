Tras la detención de Diego Rivera Navarro, la oposición pedirá la intervención del Congreso de Jalisco para el nombramiento del alcalde interino de Tequila.

A pesar de que, con la ausencia de un alcalde el partido al que pertenece nombra al sucesor, en este caso la oposición buscará que se decrete bajo una junta de gobierno.

Esto debido a que Diego Rivera Navarro, emanado del partido Morena, fue detenido por delitos de extorsión, así como por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oposición busca designación de alcalde interino de Tequila desde el Congreso

Los funcionarios de Tequila se reunieron para llegar a un acuerdo para el nombramiento del alcalde interino del municipio.

Ante las circunstancias por las que fue señalado y detenido Diego Rivera Navarro, los partidos de oposición señalaron la necesidad de que el nuevo alcalde de Tequila sea nombrado por una junta de gobierno.

En este sentido, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, aseguró que la gobernabilidad no está en riesgo, pues el nombramiento estará acompañado por el gobierno del estado de Jalisco.

“En este caso el propio Ayuntamiento de Tequila tendrá que tomar la decisión momentánea en caso de que se confirme la detención y el proceso legal contra el Presidente Municipal tendrá que llamar al Pleno y llamar al suplente para que tome protesta y, en su caso, que el propio Pleno del Ayuntamiento elija un Presidente Municipal interino en tanto se resuelve la situación legal del Presidente Municipal” Salvador Zamora, secretario general de gobierno de Jalisco

Cabe señalar que la decisión de nombrar un alcalde interino se tomará cuando la Fiscalía General de la República (FGR) determine la situación legal del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por el gobierno federal la mañana del jueves 5 de febrero.

Fiscalía de Jalisco confirma 4 carpetas de investigación contra Diego Rivera Navarro

Por otra parte, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, reafirmó que actualmente se cuenta con 4 carpetas de investigación contra Diego Rivera Navarro por delitos como:

amenazas

extorsiones

Una de las carpetas se inició por Grupo Cuervo por extorsión y dos más presentadas por 3 regidoras diferentes por violencia política en razón de género y amenazas; la cuarta carpeta de investigación es por amenazas contra un colectivo.