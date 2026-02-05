La youtuber y militante de Morena, Juncal Solano, eliminó sus publicaciones de apoyo al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, tras reportarse su detención por el delito de extorsión.

Aunque Juncal Solano aseguró que sus publicaciones de apoyo a Diego Rivera Navarro eran falsas, la misma inteligencia artificial de X, Grok, se encargó de evidenciar que las publicaciones sí existieron y que fueron borradas.

Juncal Solano aseguró que Diego Rivera Navarro era víctima del gobernador Pablo Lemus

Un mes antes de la detención del jalisciense Diego Rivera Navarro, la youtuber Juncal Solano acusó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de estar detrás de una campaña contra el alcalde de Tequila.

“No vamos a permitir que Pablo Lemus solape a sus compadres empresarios para evadir impuestos”, dijo Juncal Solano, invalidando así las denuncias contra Diego Rivera Navarro por extorsiones, corrupción y amenazas.

Juncal Solano (Redes)

Con la detención de Diego Rivera Navarro registrada el 5 de febrero de 2026, la youtuber explicó que dicha publicación era falsa e incluso hizo un llamado a no caer en fake news.

No obstante, usuarios en redes sociales y Grok desmintieron lo dicho por Juncal Solano sobre su publicación, la cual fue subida, de acuerdo con los registros, el 8 de diciembre de 2025.

Diego Rivera Navarro acusado por el delito de extorsión

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en Jalisco como parte del Operativo Enjambre.

Autoridades federales señalan que Diego Rivera Navarro y servidores públicos allegados habrían operado esquemas ilegales de cobro a empresas cerveceras y tequileras de la región.

También se le investiga por presuntos nexos con una célula del CJNG, por facilitar o colaborar con actividades de dicho grupo desde su posición de alcalde.