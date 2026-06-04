La diputada federal Olga Sánchez Cordero confirmó que concluirá su etapa política el 31 de agosto de 2027, fecha en que termina la actual legislatura.

“Claro que me voy satisfecha, aporté todo lo que pude aportar, de verdad, y sobre todo para decírtelo rápido, puse mi mejor esfuerzo, mi mejor esfuerzo” Olga Sánchez Cordero, diputada federal y ministra en retiro

En entrevista con Milenio, aseguró sentirse satisfecha y sin arrepentimientos, pues aportó todo lo posible en más de tres décadas de servicio público.

Tras su retiro, regresará a la academia, donde impartirá clases en la UNAM y continuará su labor en el INAP.

Sánchez Cordero recordó con orgullo haber roto barreras de género y defender la autonomía institucional.

Olga Sánchez Cordero revela que regresará a la vida académica tras retirarse de la política

Olga Sánchez Cordero describe su trayectoria política como una etapa de la que se retira sintiéndose muy satisfecha.

Dejó en claro que no se arrepiente de nada pues aportó todo lo posible y puso su “mejor esfuerzo” en cada cargo desempeñado.

Tras dejar la política, Olga Sánchez Cordero anunció que se dedicará de lleno a la academia, una faceta que le apasiona y en la que trabajó por 25 años antes de unirse a la Corte.

“Me voy a dedicar a la academia. Ajá. Porque me encanta la academia. Fui maestra de la universidad casi veinticinco años. Sí. Ya no pude seguir por la, por la Suprema Corte porque era muchísimo trabajo la Corte” Olga Sánchez Cordero, diputada federal y ministra en retiro

Actualmente es vicepresidenta del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), donde busca fortalecer la administración pública municipal, y planea volver a impartir clases en la UNAM.

“Voy a regresar, ya soy vicepresidente, voy a regresar a la academia a fortalecer la Administración Pública a nivel municipal que me importa mucho que se capacite. A los presidentes municipales en la Administración Pública y, desde luego, seguramente voy a dar mi clase en la UNAM nuevamente” Olga Sánchez Cordero, diputada federal y ministra en retiro

Olga Sánchez Cordero recordó con orgullo haber roto varios obstáculos de género a lo largo de su carrera:

Hace 44 años, rompió barreras en el ámbito notarial al incursionar en las notarías de la Ciudad de México.

Hace 30 años, fue una de las pocas mujeres (una entre once integrantes) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación en la historia del país

Olga Sánchez Cordero reflexiona sobre su trayectoria pública

Su trayectoria le permitió trabajar bajo diversas administraciones, sirviendo como ministra durante el mandato de seis presidentes antes de integrarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

En su faceta como Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero destaca haber sido testigo presencial de una relación “extraordinariamente afable” y fluida entre el presidente López Obrador y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Respecto a su paso por el movimiento Morena, Olga Sánchez Cordero mencionó que deja la política con grandes amistades dentro del partido.

No obstante, Olga Sánchez Cordero cree que a Morena le hace falta escuchar más a sus propios legisladores y considerar puntos de vista distintos, los cuales, asegura, se emiten de buena fe.

“Hace falta escuchar puntos de vista distintos, que créeme, son todos de buena fe, porque mis puntos de vista no son otra cosa que de buena fe” Olga Sánchez Cordero, diputada federal y ministra en retiro

Sobre su postura institucional, señala que aunque no estuvo de acuerdo con la “crítica desmedida” hacia ciertos órganos autónomos, defiende la autonomía de instituciones clave como el INE, el Banco de México, el INEGI y la CNDH.