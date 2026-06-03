Olga Sánchez Cordero confirmó que se retirará de la política al concluir su cargo como diputada en la actual legislatura, en 2027, año en que habrá elecciones intermedias para elegir a nuevos legisladores.

“Yo me retiro en el 27, esto ya es una decisión tomada. Me dedicaré a dar conferencias y también a un tema estrictamente académico”. Olga Sánchez Cordero, diputada federal por Morena

A más de tres décadas en el servicio público, Olga Sánchez Cordero anunció que ya no buscará ningún otro cargo ni una responsabilidad dentro de la administración pública, ya que quiere dedicarse a la docencia.

Olga Sánchez Cordero se retira de la política al concluir como diputada en 2027

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Olga Sánchez Cordero reveló que su cargo en la actual legislatura será el último en su carrera política, pues ya tiene planeado su retiro para dedicarse a la academia.

Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política al concluir como diputada (cuartoscuro / Mario Jasso)

Olga Sánchez Cordero detalló que una de las cosas por la que ha decidido retirarse de la política en 2027 es que ese año cumple 80 años de edad y considera que es tiempo de cerrar el ciclo en el servicio público.

Además de ser diputada federal, Olga Sánchez Cordero es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por lo que no descarta seguir dando conferencias sobre política.

Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro tras una larga carrera política

En 1995, Sánchez Cordero fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en una de las mujeres pioneras dentro del máximo tribunal del país.

Posteriormente, se incorporó al proyecto político del expresidente López Obrador y, tras el triunfo electoral de 2018, se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación en 2021 para incorporarse al Senado de la República, donde presidió la Mesa Directiva. Más tarde asumió una diputación federal.

Con este anuncio, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero se prepara para concluir una etapa que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública de México en las últimas décadas.