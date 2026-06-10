Morena expresó su respaldo a la estrategia de cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos.

De acuerdo con Morena la estrategia de la presidenta fortalece la relación de respeto y cooperación entre México y Estados Unidos por el bienestar de sus pueblos.

“Con el respaldo del pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece una relación de respeto y cooperación con Estados Unidos por el bienestar de ambos pueblos, defendiendo siempre la soberanía nacional y los intereses de nuestro país” Morena

Morena: México mantiene una relación de iguales con Estados Unidos gracias a Sheinbaum

Morena aseguró que, gracias a la inteligencia de las relaciones diplomáticas del gobierno de Claudia Sheinbaum, México mantiene una relación “entre iguales” con Estados Unidos.

En este sentido, resaltó que la estrategia de cooperación con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo y la defensa de la soberanía.

Asimismo, reiteró que la estrategia de Claudia Sheinbaum muestra que “la soberanía se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad”.

“Gracias a la inteligencia de las relaciones diplomáticas, hoy México mantiene una relación entre iguales con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales. La soberanía se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad” Morena

Morena aplaude acciones de SRE en relación con Estados Unidos

Por otra parte, Morena aplaudió las acciones que ha realizado Roberto Velasco al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la relación con Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que la reciente conversación entre el canciller y el secretario de Estado, Marco Rubio, demuestran que la interlocución bilateral se mantiene por los canales correspondientes.

“A pesar de las voces que llamaban a la confrontación, la presidenta apostó por la prudencia, el diálogo y la vía institucional. Hoy, los hechos confirman que esa fue la ruta correcta” Morena

Morena recordó que el recibimiento del segundo informe de Claudia Sheinbaum del 31 de mayo confirmó que “la presidenta cuenta con el respaldo de nuestro pueblo para defender la dignidad y la soberanía nacional”.

De acuerdo con Morena, este demostración de respaldo “pone a nuestro país en un nivel de fortaleza para la negociación con cualquier otra nación del mundo”.