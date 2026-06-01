Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, prevé que el mensaje de Sheinbaum generará reacciones y respuestas desde el exterior, principalmente, de sus socios comerciales.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal respaldó el discurso de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional y aseguró que el Congreso está listo ante las reacciones del extranjero.

“Creo que al pronunciar ese discurso, sabía perfectamente que su contenido podría generar reacciones o incluso respuestas del exterior, de los socios comerciales. Es un asunto que nos ocupa a nosotros los congresistas”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal respalda discurso de Claudia Sheinbaum (Ricardo Monreal/ X)

Monreal anticipa que mensaje de Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional podría generar reacciones en el extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su discurso del pasado 31 de mayo que hay entes extranjeros que quieren intervenir en la política y procesos electorales de México y rechazó esta posibilidad.

Ante el mensaje contundente, Monreal dio su respaldo a Sheinbaum y afirmó que las respuestas y reacciones del extranjero son “inevitables”, más de cara a las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos.

Ricardo Monreal reconoció que el mensaje de Sheinbaum podría poner en riesgo el T-MEC, pero sostiene que una cancelación perjudicaría a ambos países, además de que el Congreso está preparado para responder.

Asimismo, Monreal aclaró que el mensaje de Sheinbaum tuvo como destinatario específico a la ultraderecha de Estados Unidos aliada con sectores conservadores mexicanos, y no directamente a Donald Trump.

Pese a las posibles reacciones del extranjero, Ricardo Monreal considera que son el costo de una definición política indispensable para evitar la subordinación y proteger la soberanía nacional.