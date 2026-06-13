El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lleva a cabo más de 200 asambleas a lo largo de todo México, en busca de defender su proyecto ya la soberanía nacional.
“Morena encabeza más de 200 Asambleas Informativas en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, a lo largo de todo el territorio nacional, respondiendo así al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para defender a nuestro país de la injerencia extranjera y la desinformación”Comité Ejecutivo Nacional de Morena
De acuerdo con lo informado por el partido, la reuniones tiene la intención de defender al país de los intentos de intervención extranjera y las campañas de “desinformación.
Por ello, tanto en la CDMX, el Estado de México y el resto de entidades, se celebrarán a lo largo del fin de semana del 13 y 14 de junio, asambleas informativas de las que te contamos los detalles.
Morena celebrará más de 200 asambleas informativas en todo México
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que los días 13 y 14 de junio, de 2026 se llevarán a cabo más de 200 asambleas informativas en distintas entidades del país.
Al respecto, señaló que las reuniones tienen como propósito explicar a la ciudadanía las reformas impulsadas y reforzar la narrativa de defensa de la transformación y la soberanía nacional.
En un comunicado, destacó que las asambleas serán abiertas a efectuarse e plazas públicas y espacios comunitarios, tendrán participación de militantes, simpatizantes y público en general.
Asimismo, Morena subrayó que la intención es fortalecer su presencia territorial y responder a cuestionamientos de la oposición con la difusión de información y datos reales.
En estos puntos de la CDMX y Estado de México habrá asambleas
En la información difundida por la dirigencia del partido, se indica que en el caso de la CDMX, habrá 3 puntos distintos en los que se ofrecerá información a la ciudadanía:
- El 13 de junio a las 11:00 horas en la cancha de baloncesto de la colonia Xaltocan ubicada en Zacapa S/N, alcaldía Tlalpan
- El 13 de junio a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución de la Alcaldía Tlalpan de la colonia Tlalpan Centro 1 ubicada en Plaza de la Constitución 1, alcaldía Xochimilco
- El 14 de junio a las 11:00 horas en el Parque Lineal Torres de Potrero de la colonia Torres de Potrero ubicada en Av. Torres de Potrero S/N, alcaldía Álvaro Obregón
En cuanto al Estado de México, las listas de Morena indican que serán 14 los municipios en los que se realizarán las asambleas informativas durante este fin de semana:
- El 13 de junio a las 11:00 horas en la Esq. C. Libertad a un lado de Cafetería El Fresno de la colonia Centro ubicada en Av. Hidalgo, municipio de Ayapango
- El 13 de junio a las 11:00 horas en el Auditorio Municipal de la colonia Ixtapan del Oro ubicada en Ixtapan del Oro, municipio de Ixtapan del Oro
- El 13 de junio a las 11:00 horas en el Portón negro con techumbre de la colonia Otzoloapan ubicada en Filiberto Gómez S/N, municipio de Otzoloapan
- El 13 de junio a las 11:00 horas en el Parque Lúdico de la colonia Papalotla ubicada en Calle Hidalgo 13, municipio de Papalotla
- El 13 de junio a las 11:00 horas en la Cancha del centro de San Gabriel Cuentla de la colonia San Gabriel Cuentla ubicada en San Gabriel Cuentla S/N, municipio de San Simón de Guerrero
- El 13 de junio a las 11:00 horas en la Casa Morena de la colonia Centro ubicada en Puebla S/N, municipio de Texcalyacac
- El 14 de junio a las 11:00 horas en la Plaza Cívica de la colonia Centro ubicada en Pl. Chignahuapan S/N, municipio de Almoloya del Río
- El 14 de junio a las 11:00 horas en el lugar A un costado del Palacio Municipal de la colonia San José ubicada en C. 5 de Febrero 1, municipio de Ecatzingo
- El 14 de junio a las 11:00 horas en la Explanada Municipal de la colonia Laureles ubicada en Constitución S/N, municipio de Isidro Fabela
- El 14 de junio a las 11:00 horas en el Centro de la Comunidad de la colonia San Felipe Teotitlán ubicada en Av. 16 de Septiembre, municipio de Nopaltepec
- El 14 de junio a las 11:00 horas en el lugar Dentro del Palacio Municipal en el salón de multiusos de la colonia Santo Tomás ubicada en Santo Tomás S/N, Av. Morelos, municipio de Santo Tomás
- El 14 de junio a las 11:00 horas en el lugar Entre C. Aldama y Av. Nacional de la colonia La Palma ubicada en Av. Revolución, municipio de Tenango del Aire