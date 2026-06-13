El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lleva a cabo más de 200 asambleas a lo largo de todo México, en busca de defender su proyecto ya la soberanía nacional.

“Morena encabeza más de 200 Asambleas Informativas en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, a lo largo de todo el territorio nacional, respondiendo así al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para defender a nuestro país de la injerencia extranjera y la desinformación” Comité Ejecutivo Nacional de Morena

De acuerdo con lo informado por el partido, la reuniones tiene la intención de defender al país de los intentos de intervención extranjera y las campañas de “desinformación.

Por ello, tanto en la CDMX, el Estado de México y el resto de entidades, se celebrarán a lo largo del fin de semana del 13 y 14 de junio, asambleas informativas de las que te contamos los detalles.

Morena celebrará más de 200 asambleas informativas en todo México

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que los días 13 y 14 de junio, de 2026 se llevarán a cabo más de 200 asambleas informativas en distintas entidades del país.

Al respecto, señaló que las reuniones tienen como propósito explicar a la ciudadanía las reformas impulsadas y reforzar la narrativa de defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Morena (Galo Cañas / Galo Cañas)

En un comunicado, destacó que las asambleas serán abiertas a efectuarse e plazas públicas y espacios comunitarios, tendrán participación de militantes, simpatizantes y público en general.

Asimismo, Morena subrayó que la intención es fortalecer su presencia territorial y responder a cuestionamientos de la oposición con la difusión de información y datos reales.

En estos puntos de la CDMX y Estado de México habrá asambleas

En la información difundida por la dirigencia del partido, se indica que en el caso de la CDMX, habrá 3 puntos distintos en los que se ofrecerá información a la ciudadanía:

El 13 de junio a las 11:00 horas en la cancha de baloncesto de la colonia Xaltocan ubicada en Zacapa S/N, alcaldía Tlalpan

El 13 de junio a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución de la Alcaldía Tlalpan de la colonia Tlalpan Centro 1 ubicada en Plaza de la Constitución 1, alcaldía Xochimilco

El 14 de junio a las 11:00 horas en el Parque Lineal Torres de Potrero de la colonia Torres de Potrero ubicada en Av. Torres de Potrero S/N, alcaldía Álvaro Obregón

En cuanto al Estado de México, las listas de Morena indican que serán 14 los municipios en los que se realizarán las asambleas informativas durante este fin de semana: