Tras su enfrentamiento con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno lo llamó cobarde; también explicó qué pasó.

La tarde de este martes 27 de agosto, durante la última sesión de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno protagonizaron un enfrentamiento con el Himno Nacional de fondo.

Posterior al mismo, tanto Alito Moreno como Gerardo Fernández Noroña ya dieron sus declaraciones, que en el caso del segundo, anunció una denuncia en contra del priísta por agresión y la promoción de su desafuero.

Alito Moreno llama cobarde a Gerardo Fernández Noroña tras enfrentamiento en el Senado

Después del enfrentamiento, los legisladores del PRI encabezados por Alito Moreno, ofrecieron una conferencia de prensa en donde el principal tema fue el enfrentamiento con quien llamaron el “cobarde” de Gerardo Fernández Noroña.

Alejandro Moreno aseguró que Gerardo Fernández Noroña es un cobarde ya que durante el enfrentamiento y pese a que asevera fue quien empezó con los empujones, “salió corriendo”.

Sin embargo, Alito Moreno también señaló que Gerardo Fernández Noroña es un cobarde porque se enfrenta contra las mujeres, como es el caso de Lilly Téllez o como en últimos días ha hecho con Azucena Uresti.

Por esa razón que declaró es una falta de respeto, junto con el motivo del por qué se terminó en el enfrentamiento en el Senado es que Alejandro Moreno “confrontó” a Gerardo Fernández Noroña.

En este punto, Alejandro Moreno afirmó que es de cobarde y que si no forma parte de la educación de Gerardo Fernández Noroña, en el Senado lo van a educar.

Alito Moreno vs Gerardo Fernández Noroña: Este fue el motivo del enfrentamiento en el Senado

Tal como explicó Alito Moreno en la conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña no cumplió con el acuerdo del Orden del Día en el Senado “de manera intransigente”, lo que derivó en el enfrentamiento.

Alito Moreno explicó que dicho acuerdo era de Mesa Directiva para que al final del debate en el Senado se diera el posicionamiento de cierre de los grupos parlamentarios, en su caso daría el del PRI junto a los coordinadores.

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña finalizó la sesión de hoy miércoles 27 de agosto, pese a que el PRI también había pedido la palabra, por lo que Alito Moreno subió a la Mesa Directiva para una explicación.

En la conferencia, Alito Moreno también leyó su intervención en el Senado que habría cortado Gerardo Fernández Noroña, en la cual resaltó las demandas a nivel internacional que ha interpuesto contra el oficialismo.

Quienes ya no permiten el diálogo, hecho que Alito Moreno ejemplificó después de que Gerardo Fernández Noroña le negara su participación durante la sesión, razón por la que lo enfrentó.

Alejandro Moreno llamó cobarde a Gerardo Fernández Noroña tras enfrentamiento en el Senado (Andrea Chávez vía X)

Gerardo Fernández Noroña también respondió a Alito Moreno: presentará denuncia

En conferencia de prensa aparte, Gerardo Fernández Noroña habló igualmente del altercado, el cual definió como agresión y no enfrentamiento, ya que incluso Alejandro Moreno lo habría amenazado de muerte.

En consecuente, presentará una denuncia contra Alito Moreno, al igual que el trabajador del Senado, Emiliano, quien resultó con diversas heridas por el hecho que Gerardo Fernández señaló como sin precedentes.

Pero también el viernes 29 de agosto se convocará a sesión de Comisión Permanente en el Senado aunado a que solicitarán el desafuero no sólo de Alejandro Moreno, también de otros legisladores que los agredieron.