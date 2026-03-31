La actriz Meryl Streep, de 76 años de edad, afirma que México supera a Estados Unidos con Claudia Sheinbaum.

En el marco de la presentación de la película El Diablo Viste a la Moda 2 en CDMX, Meryl Streep habló de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder. Interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes.” Meryl Streep, actriz

Asegura Meryl Streep que México supera a Estados Unidos con Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre su opinión sobre la presidenta de México, Meryl Streep expresó que México supera a Estados Unidos con Claudia Sheinbaum.

Junto a su coprotagonista de El Diablo Viste a la Moda, Anne Hathaway, Meryl Streep destacó a Sheinbaum y lo significativo que resulta para las niñas saber que cualquiera puede ser un líder.

Meryl Streep (AP)

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