Una de las personas que estuvo en la conferencia de Anne Hathaway y Meryl Streep en CDMX por El Diablo Viste a la Moda 2, fue Erika Buenfil.

Al salir del evento, Erika Buenfil reveló un poco de la conferencia de Anne Hathaway y Meryl Streep por El Diablo Viste a la Moda 2, como la razón por la que las actrices vinieron a México.

Anne Hathaway y Meryl Streep (Disney)

Anne Hathaway y Meryl Streep vinieron a México por la música y la comida

De acuerdo con Erika Buenfil, Anne Hathaway y Meryl Streep eligieron México para el tour de El Diablo Viste a la Moda 2, debido a la comida, a la música y a la gente del país.

Erika Buenfil señala que Anne Hathaway y Meryl Streep se la están pasando muy bien, y aprecian mucho a sus fans en México, de ahí que decidieran que esta fuera su primera parada.

Asimismo mencionó un poco de lo que hubo en la conferencia, señalando que las actrices hablaron de la dinámica que tuvieron en el set, en este reencuentro.

Además se reconoció como fan de la primera entrega, la cual ha visto varias veces y que no puede esperar a ver la nueva película.

Anne Hathaway y Meryl Streep (Disney)

Erika Buenfil se reconoce como admiradora de Anne Hathaway y Meryl Streep

Otra cosa que reveló Erika Buenfil es que ella es admiradora de Anne Hathaway y Meryl Streep, pues considera que ellas “representan mucho para nosotras como actrices”.

Erika Buenfil afirma que Anne Hathaway y Meryl Streep fueron muy cálidas y muy relajadas en su paso por México durante la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2.

Pues las están tratando muy bien los mexicanos, a ambas se les ve contentas en el país, y eso es lo que demuestra su elección del país en este tour.

Aunque señaló que no se pudo tomar fotos ni interactuar con ella, lo único fueron una serie tomas lejanas y trató de estar lo más cerca posible, para ver si se le “pegaba algo”.