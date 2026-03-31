Meryl Streep es una actriz tres veces ganadora del Oscar y obtuvo 8 Globos de Oro; es conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión.

La carrera de Meryl Streep cuenta con una extensa lista de éxitos y recientemente se encuentra promocionado la segunda parte de El Diablo Viste a la Moda.

¿Quién es Meryl Streep? La actriz ganadora del Oscar

Mary Louise Streep es una actriz originaria de Nueva Jersey, conocida por su trabajo en películas como Kramer vs Kramer, La decisión de Sophie y Mamma Mía!.

Uno de los personajes más icónicos de Meryl Streep es Miranda Presley en la película el Diablo viste a la Moda.

Meryl Streep (AFP)

¿Qué edad tiene Meryl Streep?

Meryl Streep nació el 22 de junio de 1949; actualmente tienen 76 años de edad.

¿Quién es el esposo de Meryl Streep?

Meryl Streep estuvo casada con Don Gummer, pero se divorció en 2017.

La historia de amor entre Meryl Streep y Don Gummer (Especial / Especial)

¿Qué signo zodiacal es Meryl Streep?

Meryl Streep es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Meryl Streep?

Meryl Streep tuvo cuatro hijos:

Henry Wolfe Gummer

Mary Willa Gummer

Grace Jane Gummer

Louisa Jacobson Gummer

¿Qué estudió Meryl Streep?

Meryl Streep estudió arte dramático en el Vassar College y una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Arte Dramático en Yale.

¿En qué ha trabajado Meryl Streep?

Meryl Streep debutó en el teatro en la obra The Playboy of Seville y una de sus primera nominaciones fue al Tony por su trabajo en Recuerdos de dos lunas.

En 1977 debutó en la televisión con el programa The Deadliest Season y ese mismo año trabajó en la película Julia.

La carrera de Meryl Streep se consolidó en los ochentas y en los noventas ya era una de las actrices más nominadas a los Oscar.

Meryl Streep ha sido nominada al Oscar 21 veces, siendo la actriz con más nominaciones y es ganadora de:

Mejor actriz de reparto por Kramer vs Kramer

Mejor actriz por La decisión de Sophie

Mejor actriz por La dama de hierro