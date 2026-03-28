La actriz Anne Hathaway se ha consolidado como una de las figuras más importantes de Hollywood, gracias a una carrera que combina éxitos taquilleros con interpretaciones aclamadas por la crítica.

Su salto a la fama ocurrió con la película El Diario de la Princesa, donde interpretó a Mia Thermopolis, un papel que la posicionó como una estrella juvenil a nivel internacional.

Anne Hathaway en El Diario de la Princesa (Walt Disney Pictures)

¿Quién es Anne Hathaway?

Anne Hathaway es una actriz estadounidense nacida el 12 de noviembre de 1982 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, reconocida por su capacidad para interpretar diversos géneros cinematográficos.

Desde sus inicios en cine juvenil, evolucionó hacia papeles más complejos, consolidando una trayectoria sólida en la industria del entretenimiento internacional.

Años después, alcanzó reconocimiento global con proyectos como El diablo viste a la moda y su actuación en Los Miserables, que le valió un Premio Oscar.

Anne Hathaway Fantine Les Miserables (Chipp )

¿Cuántos años tiene Anne Hathaway?

Anne Hathaway tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Anne Hathaway?

Anne Hathaway está casada con Adam Shulman, actor y productor estadounidense, con quien contrajo matrimonio en 2012.

La pareja ha mantenido una relación estable y discreta, alejada en gran medida del foco mediático.

Anne Hathaway y Adam Shulman (AFP)

¿Qué signo zodiacal es Anne Hathaway?

Anne Hathaway nació el 12 de noviembre, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Anne Hathaway?

Anne Hathaway tiene dos hijos junto a Adam Shulman, aunque ha decidido mantener su vida familiar en privado y fuera del escrutinio público.

¿Qué estudió Anne Hathaway?

La actriz estudió en el Vassar College y se formó en actuación, lo que le permitió desarrollar habilidades interpretativas que han sido clave en su carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Anne Hathaway?

Anne Hathaway ha participado en múltiples producciones destacadas, entre ellas The Dark Knight Rises, Interstellar y Ocean’s 8.

Actualmente, es considerada una de las actrices más versátiles y reconocidas de su generación en Hollywood.