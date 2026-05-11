La organización NYCT dio a conocer su ranking de mejores actores y actrices del Siglo XXI, tomando en cuenta en una sola lista a todos los interpretes; destacando en primer lugar a Meryl Streep.

Para los miembros de NYCT, Meryl Streep ha demostrado unas capacidades histriónicas destacadas en estos 26 años del Siglo XXI, al haber encarnado personajes icónicos en distintos géneros cinematográficos y estilos.

Meryl Streep (Pascal Le Segretain / Getty Images)

Meryl Streep es la mejor actriz del Siglo XXI

La NYCT liberó su lista de mejores actores y actrices del Siglo XXI, donde el nombramiento de Meryl Streep como la número 1 ha causado revuelo en la comunidad cinéfila.

Pues la lista de la NYCT incluye tanto a hombres como mujeres, lo que significa que Meryl Streep está en la cima de la industria, superando a Cate Blanchett y Leonardo DiCaprio, entre otros.

Aquí está la lista completa:

Meryl Streep, de 76 años Cate Blanchett, de 56 años Leonardo DiCaprio, de 51 años Nicole Kidman, de 58 años Emma Stone, de 37 años Denzel Washington, de 71 años Julianne Moore, de 65 años Timothée Chalamet, de 30 años Ryan Gosling, de 45 años Jennifer Lawrence, de 35 años

Como se puede ver, incluyen tanto a leyendas consagradas del cine, talentos jóvenes, y otros que llevan unos años en la industria pero apenas se están consagrado.

Lista de NYTC ha causado controversia más allá de Meryl Streep

Si bien nadie ha puesto en duda que Meryl Streep es la actriz más regular y talentosa de la lista, otros nombres han desatado la polémica entre los mismos cinéfilos y analistas fuera de la organización.

Personalidades como Timothée Chalamet, Ryan Gosling y Jennifer Lawrence, aunque se les reconoce que han tenido buenos papeles, muchos consideran que aún no están a la altura de otros como la misma Meryl Streep.

El mismo caso para Emma Stone, que se considera que a pesar de tener una carrera sólida, es hasta este momento que le empiezan a llegar sus mejores papeles.

De hecho, señalan que se les incluyó más por moda que porque hayan demostrado grandes capacidades de interpretación y flexibilidad entre géneros.