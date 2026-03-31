Yalitza Aparicio, de 32 años, pudo convivir con Meryl Streep y Anne Hathaway durante su visita a la CDMX y las llamó “diosas” por su espectacular presencia.

Las protagonistas de El diablo viste a la moda 2 acudieron al Museo Frida Kahlo para hablar de la película y contaron con la presencia de varias personalidades, entre ellas Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio describe como “diosas” a Meryl Streep y Anne Hathaway

Durante un encuentro con medios, Yalitza Aparicio fue cuestionada sobre su breve encuentro con Meryl Streep —de 76 años— y Anne Hathaway.

“Maravilloso, son una diosas, unas reinas, espectaculares” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio mencionó que si bien no pudo conversar con Meryl Streep, esta no era la primera vez que había convivido con ella.

Además, la actriz halagó a Meryl Streep y Anne Hathaway —de 43 años de edad— mencionando que eran unas “diosas” y mujeres increíbles.

“La admiración siempre a distancia y respetando su espacio, pero son maravillosas” Yalitza Aparicio

La actriz nominada al Oscar mencionó que le agradó ver a Meryl Streep y Anne Hathaway, pero destacó que lo hizo con respeto y cuidando su espacio personal.

Yalitza Aparicio acudió al evento promocional de El diablo viste a la moda 2 luciendo un vestido negro con estampado de flores y un maquillaje nude.

La actriz estuvo acompañada de Regina Blandón y pudo presenciar en primera fila la conversación que Meryl Streep y Anne Hathaway mantuvo con los medios.

Yalitza Aparicio acudió a la conferencia de prensa de El diablo viste a la moda 2 (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Yalitza Aparicio se siente halagado por el cariño de Meryl Streep y Anne Hathaway a México

Meryl Streep y Anna Hathaway elogiaron la comida, la música y el público de México.

Las palabras de las actrices llenaron de orgullo a Yalitza Aparicio: “Quién no se siente halagado cuando hablan de la gastronomía y de los colores que tenemos en México”.

Yalitza Aparicio destacó que México tiene una diversidad cultural maravillosa y le parecía especial que los artistas extranjeros apreciaran la belleza del país.

“Qué increíble que sigan contemplando nuestro país para actividades como estas” Yalitza Aparicio

México fue el primer país donde se promocionó El diablo viste a la moda 2 y tras la conferencia de prensa, Meryl Streep y Anne Hathaway acudieron a un encuentro con sus fans.