Meryl Streep y Anne Hathaway siguen causando sensación por su visita a la CDMX durante la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2.

Ahora se ha hecho viral un video de Mery Streep, quien agradece con un beso a una persona que la protege a ella y Anne Hathaway del sol durante su conferencia.

Meryl Streep se sorprende y da una beso a trabajador que la protege del sol en CDMX

Durante su conferencia en el Museo Frida Kahlo en CDMX, un trabajador contratado por Disney usó una sombrilla para proteger a Meryl Streep y Anne Hathaway del sol.

En el video se puede ver la sorpresa de Meryl Streep, quien al darse cuenta de la sombra, voltea y le manda un beso al trabajador que la está protegiendo.

La actriz se muestra muy agradecida y el gesto es genuino para con la persona del staff, quien se ve bastante feliz, luego del reconocimiento.

Posteriormente, es Anne Hathaway quien agradece al trabajador por protegerlas del sol durante la conferencia, la cual fue en el patio del Museo Frida Kahlo.

Si bien la CDMX tuvo un clima nublado todo el día, curiosamente el Sol salió precisamente a la hora en que se daba la conferencia de El Diablo Viste a la Moda 2.

Meryl Streep y Anne Hathaway han tenido una buena experiencia en CDMX

Sumando al beso al trabajador, en general se ha reportado que Meryl Streep y Anne Hathaway han tenido una buena experiencia en CDMX promocionando El Diablo Viste a la Moda 2.

Según lo comentó Erika Buenfil, las razones por las que Meryl Streep y Anne Hathaway decidieron venir a México fueron la gente y los fans.

El gesto de Meryl Streep con el trabajador es una muestra de que no han tenido problemas con la promoción de la película.

El tour en CDMX cerrará con un evento al estilo desfile de modas, donde se espera que Meryl Streep y Anne Hathaway entren un poco en personaje.