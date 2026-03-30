Anne Hathaway y Meryl Streep llegaron a la CDMX para promocionar El Diablo Viste a la Moda 2, teniendo como primera parada el Museo Frida Kahlo.

Ahí ofrecieron una conferencia de prensa conducida por Martha Debayle, donde hablaron sobre el regreso de la icónica historia a dos décadas de su estreno original.

Las actrices convivieron con fans y medios, adelantando que la secuela se estrenará el 30 de abril de 2026. Su visita concluirá con un fan event estilo desfile de modas.

Anne Hathaway y Meryl Streep dieron una conferencia en el Museo Frida Kahlo en CDMX

En su visita al Museo Frida Kahlo en CDMX, Anne Hathaway y Meryl Streep dieron una conferencia a los medios sobre lo que veremos en El Diablo Viste a la Moda 2.

Dicha conferencia de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre El Diablo Viste a la Moda 2, fue conducida por la presentadora y periodista, Martha Debayle.

Quien comentó que han pasado 20 años desde el estreno de la primera parte, preguntando a las actrices cómo se sintió este regreso.

Ambas mencionaron que fue una experiencia agradable; además Meryl Streep bromeó señalando que si hay una tercera parte, la grabará con casi 100 años.

Además de medios, a las afueras del Museo Frida Kahlo, decenas de fans se dieron cita para tomar fotos, videos y pedir autógrafos a las actrices, quienes amablemente convivieron con las personas.

Anne Hathaway and Meryl Streep at 'The Devil Wears Prada 2' press event in Mexico City today. pic.twitter.com/VEIJZolTkv — Anne Hathaway Archives 👠 (@ahathawayfiles) March 30, 2026

Anne Hathaway and Meryl Streep posing for photos at 'The Devil Wears Prada 2' press event in Mexico City today.



reginablandon, pabloahum | Instagram. pic.twitter.com/AMuHycTWbM — Anne Hathaway Archives 👠 (@ahathawayfiles) March 30, 2026

Anne Hathaway y Meryl Streep tendrán otro evento CDMX tras visita al Museo Frida Kahlo

Junto a su visita al Museo Frida Kahlo, Anne Hathaway y Meryl Streep tendrán otro evento en CDMX para promocionar El Diablo Viste a la Moda 2.

A diferencia de la conferencia en el Museo Frida Kahlo, el fan event de El Diablo Viste a la Moda 2 de Anne Hathaway y Meryl Streep será más del estilo de un desfile de modas.

Donde las actrices tendrán una participación parecida a lo que vemos en las películas, además de dar unas palabras sobre lo que se verá en la película.

Cerrando así su visita a CDMX con la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2, la cual se estrenará hasta el 30 de abril de 2026.