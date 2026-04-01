Claudia Sheinbaum respondió con simpatía al halago que Meryl Streep hizo sobre su papel como la primera mujer presidenta de México.

Durante la mañanera del 1 de abril de 2026, Sheinbaum calificó a la actriz estadounidense de 76 años como “la mejor del mundo” por su versatilidad en diversos papeles.

El gesto de Meryl Streep refleja cómo el liderazgo de Claudia Sheinbaum ha trascendido fronteras y despertado interés internacional, en un contexto donde su aprobación alcanza el 72.5%, según la encuesta MetricsMx.

Claudia Sheinbaum responde a Meryl Streep tras aplaudir a la primera mujer presidenta en México

Claudia Sheinbaum vio que Meryl Streep elogió la representación del género que está haciendo al ser la primera mujer presidenta en México, así que le devolvió el halago.

Ante la perspectiva de la actriz de El Diablo Viste a la Moda, México superó a Estados Unidos por tener a su primera mujer presidenta.

Por ello, la presidenta de México fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 1 de abril de 2026, expresándose con simpatía ante la declaración de Meryl Streep y reconociendo la magnifica actriz que es por su versatilidad.

“Primero le agradezco, es la mejor actriz del mundo. Es una gran actriz y además una enorme versatildiad, ella puede representar diversos papeles y los ha representado a lo largo de su carrera artística. Entocnes agradecerle sus palabras”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, la presidenta de México engrandeció que en otros países se conozca qué es lo que ocurre en su sexenio.

Aprobación de Claudia Sheinbaum, en su mejor momento

El halago de la actriz Meryl Streep llega en un alto momento de aprobación a la gestión de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, la aprobación de la presidenta de México se encuentra en 72.5%.