Claudia Sheinbaum cuestiona la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por defender a Hernán Cortés y criticar programas sociales.

La mandataria mexicana sostuvo que, aunque Isabel Díaz Ayuso tiene plena libertad de expresión y tránsito en México, su presencia evidencia una alianza con la oposición local.

“Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cuestionó a Isabel Díaz Ayuso por reivindicar la figura de Hernán Cortés y criticar programas sociales

Claudia Sheinbaum criticó severamente a Isabel Díaz Ayuso por reivindicar la figura de Hernán Cortés y cuestionar los programas públicos de bienestar social.

“¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Que eso de los programas de bienestar, no, no, no. ¿Cómo si le va a regalar dinero a la gente? ¿Qué otras declaraciones ha hecho? No, pues, hay que reconocer a Hernán Cortés. ¿Cómo es posible que no se reconozca a Hernán Cortés? Estos indios que necesitaban civilizarse, entre otras muchas declaraciones” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, la presidenta de México puntualizó que Isabel Díaz Ayuso tiene derecho de viajar a México, dar conferencias y expresar sus ideas.

“Entonces, vino a México por 10 días. Tiene derecho a venir a México, México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga. Tiene toda la libertad de, como cualquier persona del mundo y de México, tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre, puede tener libertad” Claudia Sheinbaum

Pero eso no quiere decir que no haya un debate sobre su postura y las personas con las que se reúne.

“Pero eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Ella tiene derecho a estar aquí (...) lo que llama la atención son todos los que la apoyan en México, es claridad para que el pueblo sepa quién es quién” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cuestionó las posturas ideológicas de Isabel Díaz Ayuso, como el respaldo que ha encontrado entre políticos de oposición mexicanos.

Descartó que la visita de Isabel Díaz Ayuso pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre España y México.

“¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática? Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum criticó a actores políticos mexicanos que han difundido encuentros con Ayuso

Claudia Sheinbaum cuestionó a las personas que invitaron a Isabel Díaz Ayuso a México, pues considera que exhibe “quién es quién” dentro de la oposición mexicana.

“Ella tiene derecho a decir lo que dice, pero es importante saber con quién se reúne y quién la trajo, porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas y gobernadores de la oposición fotos con ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella” Claudia Sheinbaum

Destacó que políticos de la oposición mexicana revelaron una afinidad ideológica con las posturas de Ayuso, que incluyen oponerse a los programas de bienestar social y reivindicar la figura de Hernán Cortés.

“O sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que el pobre es pobre porque no trabaja. Esa es la visión” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum apuntó directamente a las personas que invitaron a Isabel Díaz Ayuso a México y los motivos que hay detrás de su visita al país.

Señaló que sus opositores políticos solo demuestran que no tienen ningún proyecto de nación para ofrecerle a la sociedad al promover el injerencismo de políticos de otros países.

“¿Para qué viene esta persona a México, a qué la traen? Porque piensan que les va a dar legitimidad una persona que adora a Cortes, en México. No, pues sí están medio trasnochados” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum enmarcó la visita de Ayuso en una “alianza de la derecha internacional con la derecha mexicana”.

Pero consideró que quienes creen que reivindicar a Cortés o recurrir al respaldo externo les dará legitimidad política en México “están derrotados moralmente” pues no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México.

“Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados. Están derrotados” Claudia Sheinbaum