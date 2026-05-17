La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que reanudarán la huelga nacional, además de que tendrán un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) a partir del 1 de junio en el marco del Mundial 2026.

La CNTE externó mediante una asamblea nacional que el aumento del 9 por ciento que anunció Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “es raquítico”.

Habrá huelga nacional por la CNTE y plantón en el Zócalo

En el marco del Día del Maestro el 15 de mayo, la asamblea de la CNTE anunció que retomarán su huelga nacional acusando que el gobierno federal ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Pese a que Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9 por ciento en maestros, la CNTE lo rechazó, pues ellos exigían 100 de aumento.

Según una conferencia de prensa por la CNTE, acusan que el gobierno federal ha hecho “oídos sordos” ante sus peticiones. Además de que les están dando un aumento que es “raquítico”.

“Exigimos la abrogación de la nefasta ley del ISSSTE 2007, a la abrogación de la reforma educativa Peña, AMLO, Sheinbaum y también rechazamos categóricamente el incremento salarial de 9 por ciento que creemos es raquítico para la inflación y que no refleja realmente la revalorización del magisterio como lo anunciaban constantemente”. CNTE.

Asimismo, advirtieron que tanto el paro nacional de la CNTE como el plantón permanente en el Zócalo lo realizarán en el marco del Mundial 2026 que tendrá la miradas puestas en México.

¿Cuándo se realizará la huelga nacional de la CNTE?

La CNTE anunció que se retomará la huelga nacional con fecha del lunes 1 de junio del 2026 con marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Por otra parte, se dejará el plantón permanente en el Zócalo de la CDMX.