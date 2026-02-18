La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a revisar los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizados bajo la gestión de Marx Arriaga.

“Si hoy sabemos que se aferra al cargo, al sueldo, privilegios y que no respeta a las mujeres [...] se debería analizar y redimensionar si es necesario hacer un análisis a cada libro que Marx Arriaga autorizó” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

En entrevista para medios, la diputada dijo que, de ser cierto que Marx Arriaga se negó a plasmar la lucha de las mujeres en los libros de texto, eso demostraría que hay un problema de fondo y origen con el servidor público.

Sobre ese argumento, Kenia López Rabadán lamentó que la educación de una generación haya sido dirigida por “un servidor público que no respeta a las mujeres y que decidió no dejar el cargo ni los privilegios”.

Kenia López Rabadán pide revisar objetivamente los libros de la SEP por el caso Marx Arriaga

Horas después de que Marx Arriaga dejó oficialmente las oficinas de la SEP, la diputada Kenia López Rabadán señaló que es necesario analizar objetivamente, sin filias ni fobias, el contenido de los libros de la Nueva Escuela Mexicana.

Además, criticó que la situación vivida con Marx Arriaga es irregular independientemente del partido, pues el funcionario se mantuvo atrincherado durante cuatro días para no dejar su puesto en la SEP.

“Más allá de los partidos, es irregular que un funcionario se niegue a dejar el cargo” Kenia López Rabadán

En su opinión, es inconcebible que un funcionario como Marx Arriaga se haya encargado de la producción de los libros de texto, recordando que incluso fue responsable de recortar el contenido de matemáticas.

Finalmente, Kenia López Rabadán pidió al gobierno que evalúe la permanencia de Marx Arriaga, pues los cargos públicos nacionales e internacionales deben ser ocupados por “los mejores”.