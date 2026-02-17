Marx Arriaga recibió el oficio que notifica formalmente su cese en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tras firmar el documento, Marx Arriaga abandonó las instalaciones de la SEP y habló con medios sobre una posible demanda por liquidación al recibir la baja.

🚨#AHORA Finalmente y tras 4 días, Marx Arriaga recibe el oficio de destitución como titular de Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.



Asegura que dejará la que era su oficina en minutos.



📹Natalia Vitela vía @Reformapic.twitter.com/z8mgw5fgWA — Azucena Uresti (@azucenau) February 17, 2026

Marx Arriaga no niega demandar tras recibir oficio de destitución de la SEP

