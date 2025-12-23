El 19 de diciembre de 2025, durante su última transmisión, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer que dejará su programa en CNN en Español tras más de 20 años de estar al aire.

Durante su mensaje de despedida, la periodista, conductora y columnista mexicana aprovechó para agradecer a CNN en Español por esos 20 años de trabajo, así como a sus compañeros, amigos y televidentes.

¿Quién es Carmen Aristegui?

María del Carmen Aristegui Flores, mejor conocida como Carmen Aristegui, es una periodista, conductora y columnista mexicana nacida en la Ciudad de México (CDMX) el 18 de enero de 1964.

Carmen Aristegui (Especial)

Desde muy joven se integró a los medios informativos, destacando por su estilo crítico y su interés en temas políticos y sociales, abriéndose paso en programas de noticias en radiodifusoras y televisoras de México.

Aunque su carrera se consolidó en la radio, especialmente en espacios noticiosos de W Radio y MVS Radio, también tuvo presencia en televisión como conductora y analista en CNN en Español.

En ese espacio, Carmen Aristegui dio cobertura a temas que marcaron su carrera, destacando:

Red de pedofilia en iglesias

Caso Ayotzinapa (2014)

La “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto (2014)

Caso Florence Cassez

Elecciones presidenciales en México

Carmen Aristegui es la quinta de siete hijos , hija de Áurea Flores García y de Helios Aristegui Sebastián; su madre es descendiente de españoles y franceses; su padre llegó como refugiado vasco de la guerra civil española.

¿Cuántos años tiene Carmen Aristegui?

Puesto que la periodista nació el 18 de enero de 1964 en la CDMX, Carmen Aristegui tiene 61 años al finalizar el 2025.

CARMEN ARISTEGUI (Internet)

¿Quién es la pareja de Carmen Aristegui?

La vida personal de Carmen Aristegui ha sido bastante reservada y ella misma ha preferido no hacer pública alguna información sobre su pareja actual.

No obstante, se sabe que Carmen Aristegui estuvo casada con Emilio Zebadúa González, un político mexicano, durante los años 90’s.

Carmen Aristegui (Especial)

¿Carmen Aristegui tiene hijos?

Sí, Carmen Aristegui tiene un hijo llamado Emilio nacido en 1999, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Qué estudió Carmen Aristegui?

Carmen Aristegui es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué trabajó Carmen Aristegui?

Carmen Aristegui ha trabajado principalmente como periodista, conductora de noticieros, entrevistadora, columnista y analista política.

A lo largo de su carrera, ha estado en radio, televisión y medios digitales, destacando en espacios informativos de:

W Radio

MVS Radio

CNN en Español

Aristegui Noticias

Luego de 20 años al aire, la periodista Carmen Aristegui anunció que dejará su programa en CNN Español.

Carmen Aristegui (Especial)

Carmen Aristegui no dejará el periodismo con su salida de CNN en Español

A unos días de terminar el 2025, la periodista Carmen Aristegui anunció durante su programa en vivo que dejará la conducción en CNN en Español luego de más de 20 años de estar al aire.

No obstante, Carmen Aristegui aclaró que no dejará el periodismo con su salida de CNN en Español, pues adelantó que tiene la mirada puesta en nuevos proyectos para seguir llevando información a las audiencias.

“Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea” Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se dijo convencida de que los periodistas son necesarios para construir la democracia en el país, aunque no brindó más detalles de su participación en otros medios o futuros proyectos.