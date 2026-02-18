Marx Arriaga, ex director de Materiales Educativos de la SEP, dejó un mensaje público a Mario Delgado antes de partir a Ciudad Juárez para retomar su labor como maestro.

Tras recibir su oficio de despido, Marx Arriaga volvió a negar los señalamientos de presuntos “moches” a trabajadores de la dependencia y recordó que Mario Delgado le ofreció una Embajada, lo que —según dijo— desmiente cualquier acusación de extorsión.

El exfuncionario insistió en que su salida de la SEP responde a decisiones políticas y no a actos indebidos.

Marx Arriaga deja mensaje a Mario Delgado tras aceptar despido de la SEP

El oficio de liquidación le llegó a Marx Arriaga, quien tomó camino a ser nuevamente maestro en Ciudad Juárez y ahora bajo la Nueva Escuela Mexicana. Pero antes dejó un mensaje público a Mario Delgado.

A través de su cuenta en X, Arriaga abordó el tema del presunto dinero que pedía a trabajadores de la SEP que le fue cuestionado al salir de la Secretaría.

Y aunque ya había negado los hechos en múltiples ocasiones, volvió a descartar los “moches a los trabajadores”, recordando que Mario Delgado le quería regalar una Embajada.

Tal parece que a la analogía de Marx Arriaga, sería verdad que pedía “moches” si hubiera aceptado trabajar en la Embajada de Costa Rica como el titular de la SEP le ofreció para que dejara la dirección de Materiales Educativos.

“Si pedía moches a los trabajadores… Entonces, debí aceptar la embajada que me regalaba Don Mario Delgado ¿No creen?”. Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP.